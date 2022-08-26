نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول انستقرام عن طريق رقم الهاتف من التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت عمليات البحث تتزايد لمعرفة خطوات تسجيل دخول انستقرام عن طريق رقم الهاتف من قبل المستخدمين للتطبيق للاستمتاع بالمزايا الرائعة التي يوفرها البرنامج للجميع، حيث يمكن للجميع تسجيل دخول انستا برقم الهاتف بكل سهولة ويسر من خلال الخطوات الموضحة لكم متابعي موقع ثقفني اسفل هذه التدوينة فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور للتعرف علي الطريقة الصحيحة Instagram Direct تسجيل الدخول.

من السهل تسجيل دخول انستجرام instagram sign in عن طريق التطبيق الموجود في متجر جوجل بلاي للاندرويد واب ستور للايفون حيث يمكن تثبيت البرنامج مجانا علي هاتفك لكي تقوم بالانتقال إلى حسابك الشخصي للاستفادة مميزات انستقرام التي من خلالها يمكن متابعة أصدقاؤك والتفاعل مع الصور والفيديوهات الخاصة بهم عن طريق استخدام الرموز الصورية التي فعلتها المنصة لجميع المستخدمين بشكل مجاني.

تسجيل دخول انستقرام عن طريق رقم الهاتف

نستعرض مع حضراتكم خطوات تسجيل دخول انستقرام برقم الهاتف حتي يتمكن جميع الشباب والفتيات من الدخول علي حساباتهم الشخصية لمتابعة المشاهير الذي يقدمون مقاطع فيديو وصور بشكل يومي عن حياتهم اليومية امام جميع الملايين حول العالم، واليكم الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية.

تثبيت تطبيق انستقرام احدث أصدار من المتجر الذكي.

فتح التطبيق علي جوالك عن طريق الضغط علي أيقونة البرنامج.

الضغط على خيار sign in instagram.

كتابة الرقم الهاتف الخاص بك داخل الخانة المخصصة لذالك.

بعد التحقق من صحة بيانات رقم جوالك اضغط علي زر التسجيل.

سوف يرسل لك البرنامج رمز علي هيئة رسالة قصيرة لتفعيل حسابك قم بكتابتها داخل الخانة المعدة لذالك.

الضغط علي أيقونة استمرار.

قم باختيار ابرز اهتماماتك وهواياتك الشخصية من القائمة التي سوف تظهر أمامك.

الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لمتابعة الأشخاص والمشاهير.

يمكنكم بكل سهولة مستقبلا الدخول إلي انستقرام عربي عن طريق الضغط علي ايقونة instagram الموجودة علي رئيسية هاتفك لكي يتم تحويلك إلى صفحة التطبيق الرئيسية لمتابعة مقاطع الفيديو والصورة الجديدة للأشخاص الذين تتابعهم، كما يمكنك عزيزي مستخدم برنامج انستا مشاركة المحتوي المرئي الخاص بك عن طريق الضغط علي أيقونة + اعلي صفحتك الشخصية لاختيار ما بين النشر العادي للصور أو قصة جديدة أو ريلز ومقاطع فيديو قصيرة.

كيفية ضبط اعدادات انستقرام

يمكن لآي مستخدم إعادة ضبط أعدادات انستقرام بكل سهولة عن طريق الانتقال إلى الملف الشخصي الموجود في الزاوية السفلية اتجاه اليسار والتي من خلالها يمكنك عزيزي تبديل إلى حساب احترافي أو إنشاء أفاتار أو الدخول إلى الاعدادات المتعلقة بالمعلومات الشخصية لتغيير اسم المستخدم ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد.