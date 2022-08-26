نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل iphone 14 Pro Max اسعار ومواصفات ايفون 14 برو ماكس المتوقعه بالمملكة في المقال التالي
يعتبر هاتف أيفون 14 برو ماكس هو حديث الساعة في الفترة الحالية بين الأشخاص التي اعتادت وتحب استخدام هواتف الأيفون، حيث ظهرت بعض التسريبات والتوقعات بشأن شكل وإمكانيات وأسعار الهاتف، كما خرجت بعض التسريبات من داخل شركة “أبل” الأميركية بشأن موعد ظهور الهاتف إلى جميع أسواق الهواتف المحمولة حول العالم ولكن ليس هناك أي موعد تأكيدي وكلها مجرّد توقعات بسبب أن أبل اعتادت على إطلاق هواتفها في ذلك الوقت.
موعد ظهور هاتف أيفون 14 برو ماكس إلى جميع الدول العربية
لم تكشف شركة “أبل” الأميركية عن موعد ظهور هاتف أيفون 14 برو ماكس الجديد ولكن وفقًا للتسريبات التي خرجت من داخل الشركة فأعلنت أنه من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف بشكل رسمي إلى جميع الأسواق في النصف الأول من شهر سبتمبر لعام 2022م حيث أن شركة “أبل” قامت بتقديم هواتفها منذ فترة طويلة في ذلك الوقت فربما تفعل هذه المرة أيضًا ولكن كل ذلك مجرّد توقعات لا تدل على الحقيقة بشكل كامل وستقوم الشركة بالكشف عن الموعد عند اقترابه.
إمكانيات هاتف أيفون 14 Pro Max ومميزاته
- الهاتف يدعم شريحتين اتصالات أحدهما من نوع eSim وهي شريحة غير متوفرة في مصر والأخرى من نوع Nano Sim.
- كما أن الهاتف يدعم خاصية الاتصال القريب ويدعم جميع شبكات الاتصال من شبكة الجيل الثاني 2G والثالث 3G والرابع 4G وأيضًا الجيل الخامس 5G.
- تأتي أبعاد الهاتف من طول وعرض وارتفاع على الترتيب كالآتي 160.8 مللي متر و78.1 مللي متر و7.7 مللي متر بينما وزن الهاتف يصل إلى حوالي 240 جرام.
- الخامات المصنوع منها الهاتف قوية ومتينة حيث أن شاشة الهاتف مصنوع من زجاج الغوريلا السيراميكي كما أنه محاط بإطار مصنوع من مادة التيتانيوم.
- الهاتف مقاوم للغبار حيث أنه يمكنه الغوص حتى حوالي ستة أمتار حتى نصف ساعة تقريبًا بدون أن يحدث له أي أضرار أو تلف.
- يدعم الهاتف طرق الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا والماستر كارد و شاشة الهاتف تأتي بدقة 2278 في 1284 بيكسل وتدعم خاصية Dolby Vision وجودة مشاهدة الأفلام والألعاب عالية جدًا.
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