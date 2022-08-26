متى ينزل iphone 14 Pro Max اسعار ومواصفات ايفون 14 برو ماكس المتوقعه بالمملكة

يعتبر هاتف أيفون 14 برو ماكس هو حديث الساعة في الفترة الحالية بين الأشخاص التي اعتادت وتحب استخدام هواتف الأيفون، حيث ظهرت بعض التسريبات والتوقعات بشأن شكل وإمكانيات وأسعار الهاتف، كما خرجت بعض التسريبات من داخل شركة “أبل” الأميركية بشأن موعد ظهور الهاتف إلى جميع أسواق الهواتف المحمولة حول العالم ولكن ليس هناك أي موعد تأكيدي وكلها مجرّد توقعات بسبب أن أبل اعتادت على إطلاق هواتفها في ذلك الوقت.

موعد ظهور هاتف أيفون 14 برو ماكس إلى جميع الدول العربية

لم تكشف شركة “أبل” الأميركية عن موعد ظهور هاتف أيفون 14 برو ماكس الجديد ولكن وفقًا للتسريبات التي خرجت من داخل الشركة فأعلنت أنه من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف بشكل رسمي إلى جميع الأسواق في النصف الأول من شهر سبتمبر لعام 2022م حيث أن شركة “أبل” قامت بتقديم هواتفها منذ فترة طويلة في ذلك الوقت فربما تفعل هذه المرة أيضًا ولكن كل ذلك مجرّد توقعات لا تدل على الحقيقة بشكل كامل وستقوم الشركة بالكشف عن الموعد عند اقترابه.

إمكانيات هاتف أيفون 14 Pro Max ومميزاته