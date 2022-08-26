Efootball تطلق تحديث لعبة بيس 2023 pes للهواتف الجوالة خطوات التحديث وأهم مميزاته

أعلنت شركة كونامي للألعاب الإلكترونية عن تحديث لعبة بيس 2023 pes لكافة مستخدمي التطبيق الإلكتروني، كانت الشركة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن التحديث السنوي للعبة التي يعشقها الملايين من الشباب حول العالم، وتعتبر لعبة pes أو Efootball من أفضل ألعاب كرة القدم الإلكترونية للهواتف الجوالة، حيث تتمتع اللعبة بمستوى رائع من الجودة مما يجعلها الأقرب لنفوس المستخدمين من ألعاب كرة القدم الإلكترونية الأخرى مثل لعبة fifa، وفور الإعلان عن اللعبة في شكلها الجديد تم تحميل اللعبة أكثر من 100 مليون مرة، مما يعني أن عدد مستخدمي الهواتف النقالة الذين يلعبون هذه اللعبة يتخطى 100 مليون مستخدم.

تحديث لعبة بيس 2023 pes

والتحديث الأخير من الشركة هو بخصوص الانتقالات الحديثة بين الأندية المختلفة، حيث تعتمد اللعبة على قيام اللاعب باختيار الفريق الخاص به من أفضل لاعبي العالم المتواجدون داخل اللعبة، ويقوم المستخدم بتجميع فريقه وخوض غمار المنافسة مع مستخدمين آخرين عبر الاتصال بشبكة الانترننت، وبكل مباراة يتمكن اللاعب من الفوز بها يحصل على نقاط أفضلية تكون عاملا أساسيا في ترقية اللاعب إلى المستوى الأعلى، وعندما يستطيع اللاعب تجميع عدد معين من النقاط بعد الفوز على العديد من الخصوم يتم ترقية المستوى، ليجد اللاعب نفسه في مواجهة لاعبين في مستويات أعلى وهكذا.

مميزات التحديث الجديد من اللعبة

وكان قد تم تغيير اسم لعبة بيس إلى اسم إي فوتبول، ولكن المستخدمين مازالوا يسمونها بالاسم القديم، ويحظى التحديث الجديد بالعديد من الميزات الجديدة التي سيتمكن اللاعبون من الاستفادة منها، مثل الحصول على العديد من العملات GP والتي يتم استخدامها في شراء اللاعبين لتكوين الفريق الأفضل، كما اشتمل التحديث الجديد على تحديث لبطاقات وصور اللاعبين لتصبح أقرب ماتكون إلى الواقع، وهناك ميزة رائعة يتيحها التحديث الجديد من لعبة Efootball pes 2023 وهي إمكانية تغيير الفريق بالكامل دفعة واحدة ولكن لمرة واحدة فقط.

خطوات تحديث لعبة Efootball 2023

أما عن تحديث اللعبة فيستطيع جميع اللاعبين والمستخدمين للهواتف الجوالة التي تعمل بنظام أندرويد التحديث عبر الخطوات التالية: