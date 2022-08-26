نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات السعودية الرياضية عبر نايل سات وعربسات وبدر سات لمتابعة أهم المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بكثرة في الآونة الأخيرة عن تردد قنوات السعودية؛ حيث يوجد العديد من القنوات التي يتم بثها من داخل المملكة والتي من خلالها يمكنك متابعة كل جديد، إلا أن أغلب البحث يكون عن تردد قنوات السعودية الرياضية فهي من القنوات الأكثر مشاهدة لما تذيعه من برامج رياضية وبطولات السعودية، لذلك نعرض لكم الترددات الخاصة بها من خلال سطور المقال القادمة.

تردد قنوات السعودية الرياضية

يمكن لكل متابعي القنوات السعودية وخاصةً القناة الرياضية متابعة كل ما هو جديد من خلال ضبط تردد القناة الجديد لهذا العام، فإليكم أهم ترددات القناة حسب القمر الصناعي المتوفر لديك فيما يلي

تردد السعودية الرياضية عربسات

يمكنك ضبط التردد الخاص بالقمر الصناعي عرب سات على تردد ١٢٤١٨،على الاستقطاب أفقي، ومعدل ترميز القناة ٢٧٥٠٠، تصحيح الخطأ ٣/٤.

تردد السعودية الرياضية على بدر سات

يمكنك ضبط التردد الخاص بالقمر الصناعي بدر سات على تردد ١٢٤١٨، على الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز للقناة ٢٧٥٠٠، معامل التصحيح ٣/٤.

تردد السعودية الرياضية على نايل سات

يمكنك ضبط القناة على التردد الخاص بالقمر الصناعي نايل سات على تردد ١٢٥٢٣، على الاستقطاب رأسي، بترميز٢٧٥٠٠، معامل تصحيح الخطأ٥/٦.

كيفية ضبط تردد قنوات الرياضية السعودية على جهازك

إن ضبط القنوات الرياضية على جهازك أصبح سهلًا بعد التعرف على الترددات التي سبق ذكرها، وذلك ببعض الخطوات السهلة التي نشرحها لكم فيما يلي:

اضغط على زر menu.

من بين الاختيارات اضغط على توليف يدوي.

حدد القمر الخاص بك واختر التردد الخاص به من السابق.

اضغط على زر ok.

سيقوم جهازك بالبحث عن القناة وفي خلال أقل من دقيقة ستظهر القناة على جهازك

في القنوات الأخيرة على الجهاز، فعليك نقلها من مكانها إلى المكان الذي يتناسب معك.

في نهاية مقال تردد قنوات السعودية الرياضية فقد قدمنا إليكم أهم الترددات الخاصة بالقناة بكل تفاصيلها على الأقمار الصناعية الأكثر استخدامًا عرب سات، ونايل سات، وبدر سات، كما عرضنا عليكم كيفية ضبط القناة على الجهاز الخاص بك، فعليك الانتباه لنوع القمر الخاص بجهازك وقم بضبطه.