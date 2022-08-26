نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة توم وجيري 24 ساعة عبر نايل سات وعربسات «سلي طفلك ونمي مهاراته» في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفعت معدلات البحث عن تردد قناة توم وجيري خلال الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة باعتبارها من أهم وأشهر القنوات الفضائية التي تتمتع بشعبية كبيرة، تحرص القناة على التطوير و التحديث الدائم لذا تقوم بتغيير التردد لتحسين الجودة وزيادة وضوح الصوت والصورة لذا وجب التنويه عن الترددات الجديدة الخاصة بالقناة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

تردد قناة توم وجيري

قناة توم وجيري هي إحدى القنوات التي استطاعت تحقيق شهرة واسعة في عالمنا العربي كما نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة ويرجع ذلك إلى انفراد القناة بتقديم أفضل الأفلام الكرتونية المحببة عند الأطفال والكبار أيضًا التي تضيف نوع من المرح والبهجة والسرور بفضل مغامرات القط والفأر المضحكة، تحرص القناة على تقديم كل ما هو جديد لذا تقوم بين الحين والآخر يتغير التردد الخاص بها على الأقمار الصناعية لتحسين مستوى الخدمة وضمان الجودة العالية.

تردد القناة الجديد على النايل سات

لاستعادة عرض القناة بجودة عالية على القمر الصناعي النايل سات ينبغي إعادة ضبط جهاز العرض بالبيانات الجديدة التالية:

تردد القناة: 11354.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة الجديد على العرب سات

للاستمتاع بمشاهدة ممتعة واضافة جو من المرح والتسلية عليكم بتعديل بعض البيانات على جهاز البث الخاص بكم، وهي كالآتي:

تردد القناة: 11315.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

طريقة الحصول على قناة توم وجيري 24 ساعة

لتنزيل واستقبال القناة على جهاز الاستقبال والعرض الخاص بكم عليكم اتباع التالي:

في البداية ينبغي الضغط على زر القائمة الرئيسية menu.

اختيار الأمر options.

يتم الضغط على خيار التثبيت اليدوي.

لمواصلة العملية بنجاح ينبغي اختيار القمر الصناعي نايل سات.

كتابة كافة البيانات بشكل صحيح في المكان المخصص.

وأخيرًا يتم الضغط على زر “البحث”،عليك الانتظار حتى انتهاء التحميل ومن ثم الضغط على “حفظ”.

في نهاية مقال تردد قناة توم وجيري حيث تم التعرف على التردد الجديد الخاص بالقناة سواء على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات مع شرح مفصل بطريقة تنزيل القناة على التلفاز حتي يتمتع الأطفال بمشاهدة ممتعة شيقة.