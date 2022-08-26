نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات Samsung Galaxy A23 5G الأسطوري بسعر رخيص في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات و مميزات Samsung Galaxy A23 5G الأسطوري بسعر رخيص .. ويتسائل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وجميع دول العالم والمهتمين بشكل خاص بعالم التقنية والهواتف الذكية وأحدث إصداراتها عن آخر إصدارات شركة سامسونج الهاتف العملاق والأسطور Samsung Galaxy A23 5G والذي أطلق عليه ذلك الكثير من المتابعين والمحللين بسبب إمكانياته الجبارة وسعته ومميزاته الكثيرة فقد كشفت الشركة المنتجة للهاتف أو سامسونج تفاصيل هذا الهاتف موضحة أنه هاتف جديد بخلاف شبيهه الذي تم طرحه منذ فترة قليلة والفارق بينهما أن جلاكسي هو a23 فيدعم الجيل الخامس للإنترنت والاتصالات الخاصة بالجيل الخامس بمعالج قوي جدًا يفوق بكثير النسخة السابقة بجانب كل ذلك بسعر لن يصدق لأنه موجهة للفئات المتوسطة.

مميزات Samsung Galaxy A23 5G

وقد أعلنت شركة سامسونج بعض المميزات التي اختص بها الأسطورة الكورية الجديدة في سوق الهواتف الذكية.

والمحمولة والذي توقع الكثير من المواطنين أن يطرح في أسواق الهواتف العالمية في بداية شهر سبتمبر القادم 2022 .

ونوضح لكم في السطور التالية المواصفات القصوى التي تجعله أفضل هاتف وإصدار شركة سامسونج.

يأتي هاتف سامسونج جالاكسي a23 5g بشاشة lcd بقياس 6.6 بوصة وبجودة عرض full hd + .

وبطبقة حماية للزجاج جلوريال جلاس 5 وبكاميلرا أمامية تأخذ شك قطرة الماء أعلى الشاشة في المنتصف .

و 4 كاميرات بدقة 50 ميجا بيكسل بجانب الثانية 5 ميجا + المستشعر الآخر بدقة 2 ميجا بجانب السيلفي بدقة 8 ميجا.

وإذا كنت تتسائل عن المعالج فيأتي في الهاتف من نوع Snapdragon 695. وبدقة تصنيع لهذا المعالج تصل إلى 6 نانو متر.

بجانب مساحة الرام الحديثة المقسمة حسب الفئات من 3 نسخ 8 و6 و4 جيجا بايت بنوع رام LPDDR4X.

علمًا بأن ذاكرة الهاتف الداخلية بمساحتين 128 و64 جيجا بايت.

أما عن البطارية فهي قوية وفائقة تصل إلى 5000 مللي أمبير وكذلك الهاتف يدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.

بنظام تشغيل أندرويد 12 وكذلك بواجهة مستخدم One UI 4.1.

والطبيعي والمعتاد بعد قراءة هذه الإمكانيات أن تتوقع سعرًا مرتفعاً للهاتف إلا أن استكمال المميزات يأتي في السعر.

فالهاتف مكون من نسختين 64 و 128 للذاكرة الداخلية فالأولى سعرها 298 دولار بينما الثانية 331 دولار .