افضل الألعاب المجانية ps4 بلاي ستيشن 2022

منذ بداية هذا العام 2022 ازداد الإقبال على ألعاب الفيديو بشكل كبير، وجاءت افضل الألعاب المجانية ps4 في هذا الصدد كثيرة ومتنوعة وتتمتع باهتمام خاص من جانب مختلف اللاعبين، ومن تلك الألعاب التي يعتمدها جهاز ps4 والذي يدخل في منتجات شركة سوني الإلكترونية لعبة فيفا FIFA 22 ، ولعبة كول أوف ديوتي Call of Duty، وغيرهما من الألعاب الرياضية، وألعاب المغامرات والأكشن.

افضل الألعاب المجانية ps4

هناك العديد من افضل الألعاب المجانية ps4 والتي تتمتع بشهرة كبيرة ومنها

فيفا 22 وما تحمله من واقعية عملت على جذب الكثيرين من عشاق رياضة كرة القدم.

لعبة كول أوف ديوتي وهي لعبة من ألعاب القتال الحربية وتشبه كثيرا لعبة ببجي.

Marvel Spider Man وتسمي أيضا بلعبة الرجل العنكبوت ومستوحاة من أفلام سبايدر مان الأمريكية.

كذلك فورت نايت Fortnite وهي لعبة القتال القوية التي يشارك فيها عدد 100 من اللاعبين في مسابقة على الحياة.

ألعاب سوني 4

تعتبر ألعاب البلاي ستيشن بوجه عام من الألعاب المفضلة لدي الكبار والصغار، ومن افضل الألعاب المجانية ps4:

ألعاب إطلاق العنان للخيال والإبداع الخيالي المتمثل في ألعاب ماين كرافت على سبيل المثال.

بالإضافة إلى الألعاب القتالية التي تدخل اللاعب في داخل ساحة القتال بصورة محاكاة للواقع لما تعتمد عليه من رسومات ومؤثرات صوتية وحركية وذلك مثل لعبة كول أوف ديوتي، وغير ذلك من الألعاب الجذابة.

ألعاب بلاي ستيشن مجانا للأطفال

من أجمل الألعاب المجانية الخاصة بالبلاي ستيشن ps4 الياباني ما يتمثل في:

ألعاب السباق العالمي وما تعمل عليه من إطلاق حرية التفكير واللعب عند الطفل من خلال لعبة Sonic Racing على سبيل المثال.

بالإضافة إلى لعبة Minecraft وما تحتويه من خيال مبدع للطفل يستطيع التجول بداخله من اجل استنباط عدد من الألعاب في داخل هذه اللعبة الواحدة.

وما تحتويه من أفكار مختلفة للعب مع الحيوانات والماشية، وبناء المنازل والفيلات، وغير ذلك كثير.

العاب بلاي ستيشن 4 لشخصين

يمكن للاعب بلاي ستيشن الاستمتاع بالألعاب الموجودة بالجهاز منفردا، ويمكن له أيضا اللعب مع الآخرين، وهناك من الألعاب التي تصلح للعب الفردي، ومنها ما يكون صالحا للعب الجماعي، وسواء هذا أو ذاك فان ألعاب البلايشتيشن اصبح لها شان كبير في العصر الحديث مع ألعاب الهواتف الذكية.