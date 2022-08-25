مواصفات وسعر أيفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max أقوى هاتف لسنة 2023 توقعات مسربة

يتساءل العديد من الأشخاص عن هاتف أيفون 14 برو ماكس والذي تم إصداره حديثا، حيث يريد الجميع معرفة أسعار هذا الهاتف في العديد من الدول، والمميزات والخصائص التي ينفرد بها هذا الهاتف عن هواتف أيفون السابقة، حيث يتمتع هذه الهاتف بسمك يصل إلى 7.7 ملليمتر، وعرض يصل إلى 78.1 ملليمتر، يتميزا هذا الهاتف أيضا بعرض جودة للفيديوهات والصور بوضوح وهذا يرجع إلى حجم الشاشة الكبير الذي يصل إلى 6.7 بوصة، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أسعار هاتف ايفون 14 برو ماكس في الأسواق، ومحتويات علبة الهاتف.

أسعار هاتف أيفون 14 برو ماكس الجديد

يبحث معظم الأفراد الذين يرغبون في شراء هذا الهاتف عن سعر هاتف في أيفون 14برو ماكس في مصر وغيرها من الدول، وإليكم أسعار الهاتف موضحة كالتالي.

يوجد هذا الهاتف في أمريكا بأسعار مختلفة تتراوح من 114 دولار أمريكي إلى سعر 1400 دولار، تباع النسخة 256جيجا بسعر 1009 دولار أمريكي، بينما تأتي النسخة ذات الذاكر 512 جيجا بسعر 1200 دولار.

أما عن سعر الهاتف في دولة السعودية فسعر النسخة 256 تقدر 5100 ريال سعودي.

أما عن السوق المصري فلم يطرح الهاتف في مصر حتى الأن ولكن من المقرر أن يتم نزوله قريبا.

محتويات علبة هاتف أيفون 14 برو ماكس

ومن أهم الأشياء التي يجب معرفتها هو ما تحتوي عليه علبة الهاتف لأن ذلك من الأساسيات عند شراء أي هاتف، وسوف نعرض لكم محتويات الهاتف موضحة كالتالي.