نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر أيفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max أقوى هاتف لسنة 2023 توقعات مسربة في المقال التالي
يتساءل العديد من الأشخاص عن هاتف أيفون 14 برو ماكس والذي تم إصداره حديثا، حيث يريد الجميع معرفة أسعار هذا الهاتف في العديد من الدول، والمميزات والخصائص التي ينفرد بها هذا الهاتف عن هواتف أيفون السابقة، حيث يتمتع هذه الهاتف بسمك يصل إلى 7.7 ملليمتر، وعرض يصل إلى 78.1 ملليمتر، يتميزا هذا الهاتف أيضا بعرض جودة للفيديوهات والصور بوضوح وهذا يرجع إلى حجم الشاشة الكبير الذي يصل إلى 6.7 بوصة، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أسعار هاتف ايفون 14 برو ماكس في الأسواق، ومحتويات علبة الهاتف.
أسعار هاتف أيفون 14 برو ماكس الجديد
يبحث معظم الأفراد الذين يرغبون في شراء هذا الهاتف عن سعر هاتف في أيفون 14برو ماكس في مصر وغيرها من الدول، وإليكم أسعار الهاتف موضحة كالتالي.
- يوجد هذا الهاتف في أمريكا بأسعار مختلفة تتراوح من 114 دولار أمريكي إلى سعر 1400 دولار، تباع النسخة 256جيجا بسعر 1009 دولار أمريكي، بينما تأتي النسخة ذات الذاكر 512 جيجا بسعر 1200 دولار.
- أما عن سعر الهاتف في دولة السعودية فسعر النسخة 256 تقدر 5100 ريال سعودي.
- أما عن السوق المصري فلم يطرح الهاتف في مصر حتى الأن ولكن من المقرر أن يتم نزوله قريبا.
محتويات علبة هاتف أيفون 14 برو ماكس
ومن أهم الأشياء التي يجب معرفتها هو ما تحتوي عليه علبة الهاتف لأن ذلك من الأساسيات عند شراء أي هاتف، وسوف نعرض لكم محتويات الهاتف موضحة كالتالي.
- حيث أنه من المعروف أنه تحتوي علبة الهاتف على وصلة .USB
- كما أنه يوجد بالعلبة أيضا شهادة ضمان للهاتف لمدة عام.
- كما أنه من المعروف أنه مع كتيب يحتوي علي موصفات ومميزات الهاتف، وطريقة التشغيل والشحن.
- حيث أنه ولكن لا يوجد بالعلبة سماعة أذن .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وسعر أيفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max أقوى هاتف لسنة 2023 توقعات مسربة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.