سعر ومواصفات Vivo X 80 Pro.. الخارق بكل مكوناته الكاميرا هتلقط كل حاجة

انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات Vivo X 80 Pro.. الخارق بكل مكوناته الكاميرا هتلقط كل حاجه والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات هاتف Vivo X 80 Pro

Vivo X 80 Pro

رياض - احمد صلاح - إنهو الإصدار المنتظر من شركة Vivo للهواتف الذكية الصينية، والتي كانت قد أعلنت عن أنها تنوي إطلاقه وطرحه في سوق شرق آسيا منذ منتصف أغسطس الجاري في مؤتمرها نقلًا عن موثع Gasmarena، وان الموعد سيكون في منتصف سبتمبر القادم على الأرجح، بالنسبة لأداء الشركة في العامين الأخيرين تحديدًا منذ منتصف عام 2021 فقد حققت تاييدات على أجهزتها، فهي الآن تحتل 13% من الحصة السوقية للأجهزة الذكية في الصين حسب تحليلات اقتصادية متخصصة، إليكم أهم مواصفات هاتف Vivo X 80 Pro وسعره في مصر.

من المتوقع أن يزود هذا الإصدار بعدد من الميزات أهمها سعة البطارية وجودة الكاميرا في التقاط صور ومقاطع فيديو احترافية للغاية، فهو مزود بكاميرا رباعية متطورة ودقيقة وهي ليست من إنتاج فيفو إنما من تصنيع شركة سامسونج، جودتها الكاملة 50 ميجابكسل إضافة إلى كاميرتين دقتهما 50 ميجابكسل أيضًا، ولعل ذلك ما يجعله مؤهلًا للتصوير بطريقة احترافية للغاية، أما بالنسبة للشاشة فقياسها 6.87 بوصة، وسعة البطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع سواء السلكي أو اللاسلكي على حد

سعر هاتف Vivo X 80 Pro في مصر

سعر هاتف Vivo x 80 pro في مصر

من المتوقع ان يكون سعر الهاتف في السوق المصرية المحلية للهواتف حوالي 20500 جنيه مصري، أي ما يعادل 1100 دولار أمريكي.