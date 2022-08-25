Vivo V23 pro النسخة الأقوي لهواتف فيفو | أهم مميزات وعيوب الهاتف

Vivo V23 pro نسخة جديدة وإصدار أعلي ينضم حديثاً إلي سلسلة أجهزة شركة فيفو من الهواتف الذكية الرائدة. فقد أعلنت الشركة منذ فترة عن إطلاق مجموعة جديدة من أحدث هواتفها ضمن عائلة الـV23 الخاصة بها ، والتي تنطلق في أكثر من فئة سعرية. فقدمت الشركة هواتف : Vivo V23 ، Vivo V23e 4G ، وأيضاً نسخة البرو الأقوي Vivo V23 pro. يأتي الهاتف مع بعض التعديلات والاضافات عن نسخة الهاتف العادية وذلك لتحسين الأداء وتجربة استخدام الهاتف بشكل عام. فالهاتف يأتي مع معالج جديد وأقوي من Media Tek وهو Dimensity 1200 ، والذي يتوفر في عدد من الهواتف المختلفة. يظهر ذلك في هاتف : Oppo K9 pro ، Xiaomi 11t ، وأيضاً هاتف Realme X7 Max. الهاتف كذلك متوفر مع شاشة AMOLED بجودة FHD+ ، مع معدل تحديث عالي 90 هيرتز. كما يتوفر أيضاً بنظام كاميرات مميزة سواءً الكاميرات الخلفية أو الأمامية. فيوجد في ظهر الهاتف كاميرا أساسية بدقة 108 ميجا بكسل، لتحسين تجربة التصوير بشكل كبير. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Vivo V23 pro الجديد من شركة Vivo.

مواصفات هاتف Vivo V23 pro :

‌يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي 171 جراماً.‌

جراماً.‌ يأتي أيضاً بخامات تصنيع من الزجاج بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس ‌لكن لا يتوفر الهاتف بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتوفرة ، وذلك لعدم توافر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌

كما لم توفر الشركة أية إعلان رسمي عن مقاومة الهاتف للغبار أو رذاذ الماء بشهادة الـIP.

‌يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع AMOLED تتوفر بحجم 6.56 إنش ، وتأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2376 بكسل.‌

تتوفر بحجم إنش ، وتأتي بجودة مع دقة بكسل.‌ بالإضافة إلي دعم معدل كثافة بكسلات يصل إلي حوالي 398 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ تتوفر الشاشة أيضاً بدعم خاصية HDR10+ ، والتي تعطي الشاشة وضوح أكبر في عرض المحتوي.‌

، والتي تعطي الشاشة وضوح أكبر في عرض المحتوي.‌ الشاشة كذلك تتوفر بأبعاد العرض 20:9 ، والتي توفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

، والتي توفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌ تأتي شاشة الهاتف أيضاً مع دعم معدل التحديث الجديد 90 هيرتز ، والذي يوفر سلاسة وسرعة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

هيرتز ، والذي يوفر سلاسة وسرعة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌ أما عن حماية الشاشة فتوجد طبقة من نوع Schott Xensation α glass ، لتوفير بعض الحماية من الخدش أو الكسر.

أداء الهاتف :

‌الهاتف متوفر مع أحدث إصدار لواجهة المستخدم الجديدة والخاصة من فيفو Funtouch 12 ، والتي تأتي مبنية علي نظام تشغيل Android 12 الخاص بشركة Google.‌

، والتي تأتي مبنية علي نظام تشغيل الخاص بشركة كما يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج جديد من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Dimensity 1200 ، ويأتي بتكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.‌

، ويأتي بتكنولوجيا تصنيع بدقة نانو متر.‌ معالج الهاتف يحتوي علي ثمانية أنوية : النواة الأقوي والأساسية تأتي من نوع Cortex-A78 ، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي 3.0 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كما يوجد أيضاً ثلاثة أنوية أخري من نفس النوع Cortex-A78 ، لكن تتوفر تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.6 جيجا هيرتز.‌

، لكن تتوفر تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة أيضاً إلي وجود أربعة أنوية أخري متبقية تتوفر من نوع Cortex-A55 ، وتعمل بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ وبالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات GPU الموجودة في الهاتف ، فتأتي من خلال شركة ARM مع معالج من نوع Mali-G77 MC9 .‌

الموجودة في الهاتف ، فتأتي من خلال شركة مع معالج من نوع .‌ كذلك الهاتف متوفر في إصدارين فقط من مساحة التخزين المتاحة وهما كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام.‌ تتوفر أيضاً ذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 2.2 السريع ، مع رامات من النوع السريع أيضاً LPDDR4X.

كاميرا هاتف Vivo V23 pro :

‌الهاتف متوفر مع إعداد ثنائي للكاميرات الأمامية : تأتي الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، مع دعم خاصية الـAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، مع دعم خاصية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.3 ، وتستخدم في التصوير الواسع بزاوية تصوير 105°.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم في التصوير الواسع بزاوية تصوير بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي أيضاً بجانب الكاميرات الأمامية للهاتف.‌

كما يأتي ظهر الهاتف مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 108 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، وتتوفر بدعم خاصية الـPDAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتوفر بدعم خاصية الكاميرا الثانية تأتي للتصوير الواسع Ultra wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، مع زاوية تصوير واسعة 120°.‌

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، مع زاوية تصوير واسعة أخيراً كاميرا ثالثة وأخيرة تستخدم في التصوير الماكرو Macro Camera بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR مع تصوير الـPanorama ، كما يوجد أيضاً فلاش ثنائي من نوع ليد بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، كما يوجد أيضاً فلاش ثنائي من نوع ليد بجانب الكاميرات.‌ الهاتف كذلك متوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة بكسلات 2160 بكسل ، مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسلات بكسل ، مع معدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ أو التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، وبمعدل التقاط 30 إطار في الثانية أيضاً.‌

مع دقة بكسل ، وبمعدل التقاط إطار في الثانية أيضاً.‌ كما يأتي أيضاً بدعم خاصية Gyro-EIS ، الخاصة بالتثبيت الإلكتروني للهاتف أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي هاتف Vivo V23 pro بسماعات خارجية أحادية من نوع Mono speakers وليست ستيريو.‌

بسماعات خارجية أحادية من نوع وليست ستيريو.‌ ولا يأتي كذلك مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ لكن الهاتف لا يتوفر بدعم خاصية الـNFC.‌

ولا يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.‌

وبالنسبة للحماية فتوجد بصمة الهاتف أسفل الشاشة وتتوفر من نوع Optical.‌

كما يتوفر مع دعم إمكانية إلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock .‌

.‌ الهاتف متوفر بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : البوصلة ، التسارع ، التقارب ، والجيروسكوب أيضاً.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4300 مللي أمبير ومن نوع Li-poly ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 44 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 63% في خلال 30 دقيقة فقط.‌

مللي أمبير ومن نوع ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة في خلال دقيقة فقط.‌ كذلك مدخل الشحن الموجود في الهاتف يأتي من نوع Type C السريع ، ويتوفر بدعم خاصية OTG.‌

السريع ، ويتوفر بدعم خاصية يتوفر من الهاتف اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما كالآتي : الذهبي ، والأسود.‌

كما أن ظهر الهاتف يأتي بتكنولوجيا تغير الألوان عند تعرضه لأشعة الشمس.

سعر هاتف Vivo V23 pro :