نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 حيل رائعة في تطبيق واتساب تُساعدك على التميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تطبيق واتساب من أكثر تطبيقات المراسلة استخداماً حول العالم، وذلك بالرغم من وجود بدائل أخرى تقدم المزيد من المميزات، إلا أن تطبيق واتساب يمتلك بعض الحيل التي يمكنك استخدامها لتحسين أداء برنامج المراسلة أو منعه من شغل مساحة كبيرة في ذاكرة الجهاز الخاص بك، سنوضح في هذا المقال ثلاثة حيل مدهشة في واتساب، وذلك وفقاً لما تم ذكره في موقع bollyinside.

ثلاث حيل مدهشة في واتساب

وأهم هذه الحيل هي طريقة جدولة الرسائل، والتي يمكن لمستخدمي آيفون تجربتها الآن، ويمكنك الإعتماد في هذه الطريقة على ميزة Siri Shortcuts، قم بتنزيل التطبيق على آيفون، ثم افتحه، بعدها حدد علامة التبويب “أتمته” أو Automation في الجزء السفلي، ثم اضغط على إنشاء أتمتة شخصية، أو Create personal automation، في الشاشة التالية، قم بالنقر على الوقت من اليوم، وذلك لتحديد الجدو الزمني الذي تريد تشغيل الأتمتة به، ثم حدد التاريخ والأوقات التي تريد جدولة رسائل واتساب فيها، انقر فوق التالي، ثم اضغط فوق إضافة إجراء، وأدخل نصاص في شريط البحث، ثم أدخل الرسالة الخاصة بك في مربع النص، وهذه الرسالة تحتوي على ما تريد جدولته، بعدها انقر فوق رمز الإضافة أسفل المربع الخاص بالنص، وابحث عن تطبيق واتساب في شريط البحث، ومن القائمة التي تظهر حدد إرسال رسالة عبر واتساب، ثم حدد المستلم من بين جهات الاتصالت، وانقر فوق التالي، ثم اضغط فوق تم في الشاشة التالية.

في ذات الوقت الذي قمت بتحديده، سوف تتلقى إشعاراً من تطبيق Shortcuts، اضغط على الإخطار وواتساب، وسيتم فتحه، ثم الصق الرسالة الخاصة بك في المربع، وانقر فوق إرسال، يتيح تطبيق واتساب إرسال الرسالة دون إضافة جهة الاتصال، وذلك عن طريق تنفيذ أمر بسيط في تطبيق Shortcuts، حيث يمكنك ذلك من خلال اتباع هذه الخطوات التي تتمثل في تنزيل التطبيق على جهاز آيفون، ثم قم بتشغيل أى اختصار مرة واحدة، انتقل إلى الإعدادات على الجهاز، ثم إلى أسفل الإختصارات، وتحقق من السماح بالاختصارات غير الموثوق بها، وسيسمح ذلك بتشغيل تطبيق الاختصارات الذي قمت بتنزيلها.

قم الآن بفتح الرابط واضغط على الحصول على اختصار، وسيتم توجيهك إلى تطبيق Shortcuts، ومن خلال صفحة إضافة اختصار قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق إضافة اختصار غير موثوق به في الجزء السفلي، عد الآن إلى صفحة My Shortcuts، وقم بتشغيل الأمر Open in WhatsApp، وبمجرد تشغيل هذا الخيار ، سيطلب منك إدخال رقم المستلم، أدخله مع رمز البلد وسيتم بعدها إعادة توجيهك إلى تطبيق واتساب مرة أخرى، حيث ستفتح نافذة رسالة جديدة، ويمكنك أيضاً النقر فوق أيقونة ثلاثية النقاط أعلى الاختصار، ثم اضغط فوق إضافة إلى الشاشة الرئيسية للوصول السريع.

تتمثل الميزة الثالثة في واتساب في تفعيل ميزة الوضع الليلي، قم بفتح التطبيق واضغط على الشاشة أو السطوع، ضمن قسم الشاشة، اضغط فوق خيار مظلم ، ثم شغل تطبيق واتساب لاستخدامه في الوضع المظلم، في حالة استخدامك للوضع المظلم على مستوى النظام في الجهاز الخاص بك، فسيتم تشغيله تلقائياً بتطبيق واتساب.