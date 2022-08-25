اسعار ومواصفات سامسونج جالكسي اس 23 أحدث اصدار Samsung galaxy s23

تستمر شركة سامسونج في ابهارنا بكافة التفاصيل الجديدة في هاتف Samsung galaxy s23، جاء الهاتف بمميزات فريدة وخاصة من نوعها، ولكثرة تلك المميزات أصبح الهاتف يتم البحث عنه في محركات البحث بأجمعها لمعرفة المميزات وما هي مواصفاته، ولكن حتى تستعلم عن مميزاته عليك معرفة العيوب الخاصة بالهاتف، وذلك لقدرتك على تحديد نسبة ملائمته لك، لذا جئنا بكافة التفاصيل الخاصة بالهاتف الحديث من شركة سامسونج.

مواصفات هاتف Samsung galaxy s23

إذا تطرقنا إلى ذكر كافة المواصفات الخاصة بالهاتف لا يكفينا الوقت لذكرها، ولكن سنقوم بذكر المواصفات الهامة التي يبحث عنها أكثر المستخدمين:

يأتي الهاتف بثلاث فئات من المساحة الداخلية له، حيث تبدأ المساحة بالترتيب كالتالي 128، 256، 512 جيجا بايت، وكل مساحة تكون لها سعر خاص بها.

يأتي الرام له لفئتين هو 12، 16 جيجا بايت.

الهاتف يدعم كل مستويات الجيل الحديث من الجيل الثالث إلى الخامس، لذا يأتي مميز لمن يريد سرعة في الإنترنت.

مميز بوجود الكثير من أساليب الحماية مثل مسشعر البصمة، والوجه، والنمط والرقم السري.

لكن يعيب الهاتف أنه لا يأتي معه سماعات الاذن.

كما مفتقر لوجد لفتحة كارت التخزيين الإضافي.

سعر هاتف Samsung galaxy s23

عتبر هذا الهاتف الفئة الأغلى في كافة فئات هواتف شركة سامسونج، وإليكم كافة الأسعار لهاتف Samsung galaxy s23: