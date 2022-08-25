متطلبات نظام GTA 5 القائمة المطلوبة لتشغيل لعبة The Grand Theft Auto Five 2022

لعبة The Grand Theft Auto Five المعروفة على نطاق واسع باسم GTA 5 هي واحدة من أكثر عناوين الألعاب شعبية في جميع أنحاء العالم، لقد بدأت لعب GTA مع وصول GTA: Vice City وبصفتي متحمسًا للألعاب يمكنني القول إنني رأيت تطور اللعبة مع كل إطلاق جديد ، قام مطورو اللعبة بتحسين رسومات اللعبة بما في ذلك خرائط جديدة وإضافة أوضاع قصة جديدة لجعل اللعبة أكثر إثارة للاهتمام للاعبين.

لعبة The Grand Theft Auto Five

لعبة The Grand Theft Auto Five هي أحدث إصدار من سلسلة الألعاب التي تم إطلاقها منذ حوالي ست سنوات وفقًا للتقارير ، تمكنت الألعاب من تحقيق إيرادات تزيد عن 800 مليون دولار في جميع أنحاء العالم في غضون 24 ساعة من إطلاقها. ادعت الشركة أيضًا أنها باعت حوالي 110 ملايين نسخة من اللعبة اعتبارًا من عام 2019 وما زالت اللعبة قيد الشراء من قبل العديد من المستخدمين. لقد حققت سلسلة GTA 5 نجاحًا كبيرًا لألعاب Rockstar.

قائمة متطلبات النظام الدنيا لـ GTA 5

إذا كنت تخطط لتحميل لعبة gta 5 هذه اللعبة ، فإليك الحد الأدنى الموصى به من متطلبات الكمبيوتر لـ GTA V، تأكد من أن لديك على الأقل الحد الأدنى من المتطلبات للعب اللعبة زالمتطلبات كالتالي :

الذاكرة: 4 جيجا بايت بطاقة الفيديو: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10، 10.1، 11) بطاقة الصوت: 100٪ متوافق مع DirectX 10. مساحة القرص الصلب: 65 جيجابايت.

طريقة زيادة معدل الإطارات في الثانية في جهاز الكمبيوتر منخفض المستوى GTA 5

من أجل زيادة عدد FPS أثناء لعب GTA 5 باستخدام كمبيوتر شخصي منخفض المستوى ، تحتاج إلى اتباع الخطوات التالية: