نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكواد فري فاير 2022 بتاريخ اليوم بمكافأت قيمة من الموقع الرسمي Rewar ff garena في المقال التالي
اكواد فري فاير من افضل الطرق الشرعية التي توفرها اللعبة من اجل الحصول علي مكافأة، حيث يمكنك أن تربح العديد من الأسلحة المتطورة التي تجعلك تربح مستوى أعلى حين تواجه أعدائك، أو يمكنك أن تحصل علي أزياء جديدة وشخصيات جديدة متطورة أيضا لكي تزيد من قوتك وسرعتك داخل اللعبة، ولكي تحصل علي أكواد صالحة للاستخدام يمكنك متابعه المقال لكي تحصل عليها بكل سهولة.
اكواد فري فاير 2022
يتسأل الكثير من لاعبين فري فاير ما هي أكواد فري فاير 2022 طريقة الاستبدال وما الفائدة من ذلك؟ وكيف علي الحصول عليها، والإجابة هي أن لعبة فري فاير تقوم بتنزيل يوميا أكواد جديدة للاعبين في تمام الساعة 12 بدأ في اليوم الجديد، ولكن يجب الإضافة الى معلوماتك أن الاكواد لها مدة صلاحية محددة، حيث أن بعد المدة الانتهاء لا تكون الاكواد صالحة، لذلك قم بتجريبها جميعا.
كودات فري فاير
|حزمة مجانية من 299 ماسة
|F2QA SFGY T5GH
|Titian علامات على جلود الأسلحة
|NHKJU88TREQW
|حزمة الدب الشبح
|F34E RFGB HNML
|مظلة البحث عن الكفاءات
|F9IK MNBV CDER
|صندوق نهب سلاح الحيوانات الأليفة
|F0OLKJHB GFDE
شحن الكود فري فاير
- FJBH VFS4 TY23
- ثم F87G YF3D GE6B
- F5J6 YUH7 6GVT
- ثم كود F4N5K6LYOU9I
- FH2G YFDH E34G
أين يمكنني استرداد اكواد Free Fire
الموقع الرسمي لاسترداد مكافآت هو Rewar ff garena. ثم يمكن للاعبين زيارة موقع Redeem وتسجيل الدخول عبر Facebook و VK و Google و Huawei.
- ثم يعد استرداد الرموز أحد أفضل الطرق للحصول على هذه العناصر. أكواد الاسترداد هي أكواد أبجدية رقمية مكونة من 12 رقمًا توفر للاعبين فرصة رائعة للحصول على أشكال حصرية وعناصر مجانية أخرى في Free Fire.
- بعد ذلك قم بزيارة مركز الاسترداد على موقع ويب Garena Free Fire
- ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب Free Fire الخاص بك. رموز الاسترداد غير متاحة للاعبين الذين لديهم حساب ضيف. بعد ذلك يحتاج اللاعبون إلى استخدام رموز الاسترداد لربط حساباتهم بـ Facebook أو VK
- ثم بعد ذلك، الصق رموز الاسترداد وانقر فوق تأكيد
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