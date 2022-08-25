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عمر شويل - جدة استرجاع الصور القديمة المحذوفة من الهاتف، يمكنك استخدام عدة طرق مختلفة لاستعادة الصور المحذوفة على جهاز Android الخاص بك. يعتمد الخيار الذي تختاره على ما إذا كنت تستخدم التخزين السحابي أو تحتاج إلى الاستعادة من الجهاز نفسه. فيما يلي إرشادات حول كيفية استعادة الصور باستخدام تقنيات مختلفة. قم باستعادة صورك في الخلفية.

استرجاع الصور القديمة المحذوفة من الهاتف بعد الفورمات

إذا قمت بتمكين هذا الأمر على هاتفك ، فقد لا يتم حذف صورك ، ولاستعادتها ، ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى الخدمة وتنزيلها مرة أخرى. يمكنك القيام بذلك مباشرة من تطبيق صور Google باستخدام هذه الخطوات ، لن يعمل هذا البرنامج فقط إذا كان أقل من 60 يومًا منذ إرسال الصورة إلى سلة المهملات ، ولن يعمل إذا أفرغت سلة المهملات أو بشكل دائم حذف الصورة قبل النسخ الاحتياطي ، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق صور Google على جهاز Android الخاص بك.

انقر على رمز قائمة “الإعدادات” في الزاوية اليمنى العليا

ثم انقر على خيار “المهملات” ، حيث يمكنك العثور على الصور التي حذفتها في آخر 60 يومًا.

طريقة استرجاع الصور المحذوفة من الجوال بدون برنامج

– اضغط مع الاستمرار على كل صورة تريد استعادتها ، وستظهر خيارات الاسترداد في أسفل يمين الشاشة ، انقر لاستعادة الصور المحذوفة.

عند استعادة الصور المحذوفة من هاتف Android أو الكمبيوتر ، يتم تنزيل نظام التشغيل Windows ، تطبيق Undeleter: يمكن لتطبيق Undeleter استعادة الملفات من أي نوع تقريبًا من الذاكرة التالفة أو بطاقة SD ، واستعادة سجلات المكالمات والصور وملفات الموسيقى ، ولكن خطر تنزيل هذا التطبيق هو أنه يؤدي ما يسمى “التجذير” ، أي ، للسماح للنظام قيد التشغيل باستخدام الهاتف لتنزيل التطبيق المصدر.

يمكنك استعادة الصور المحذوفة من هاتفك باستخدام تطبيق DiskDigger Photo Recovery. يمكن إرسال الملفات المستردة إلى Google Drive أو تطبيق Dropbox

وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية المقالة رجاء في حالة وجود اي استفسار يرجي ترك تعليق وسيتم الرد عليكم.