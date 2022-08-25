بالخطوات.. كيفية تحديث لعبة بيس 2023 eFootball pes mobile الجديد على الجوال

صدر اليوم الإصدار الجديد من تحديث لعبة بيس 2023 eFootball pes mobile والذي كان يترقبه الملايين من عشاق اللعبة حول العالم، وأصبح الآن متاح تثبيت التحديث الجديد على الجوال وبدء اللعب مع التغيرات الجديدة التي أضافتها شركة كونامي konami خلال ذلك التحديث، وسوف نوضح لكم خلال المقال طريقة تثبيت التحديث على الجوال للعبة التي تعد من أشهر الألعاب حول العالم، وتحتوي على عدد كبير من المستخدمين والذين يزدادون عاماً وراء عام منذ أن تم إطلاق اللعبة وخلال التغيرات والتطور الكبير التي شهدته على مدار السنوات الماضية، حتى أصبحت الآن أكثر الألعاب شعبية وخاصة لعشاق كرة القدم.

تحديث لعبة بيس 2023 eFootball pes mobile

ورغم وجود الكثير من الألعاب المختلفة إلا أن لعبة pes والتي تغير أسمها إلى eFootball تعد من أكثر الألعاب شعبية في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال التطور الكبير التي شهدته من حيث الجرافيك وسرعة اللعبة والواقعية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، ومع صدور النسخة الخاصة بعام 2022 شهدت إقبال كبير عليها حيث كان يترقبها الكثيرين ورغم تأخر صدورها على الجوال إلا أن الجميع كان يترقبها بكل شغف، وذلك لحب الكثيرين اللعب على الجوال، كما تتوفر اللعبة أيضا على العديد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل الكمبيوتر والبلاي ستيشن وإكس بوكس، وغيرها من أجهزة تشغيل الألعاب الإلكترونية.

طريقة تحديث لعبة بيس 2023 pes

ويمكن للجميع الآن تحديث اللعبة والحصول على أحدث إصدار، وذلك في حالة كانت اللعبة مثبتة عندك بالفعل بإصدار 2022، فهناك طريقتين يمكنك استخدامهم، الأولى هو أن تقوم بفتح اللعبة بشكل طبيعي وسوف تجد تنويه بوجود تحديث وعند الضغط عليه سوف تذهب مباشرة إلى المتجر وتبدأ تحديثها، والثانية هي أن تقوم بالدخول على المتجر الخاص بنظام التشغيل الذي تستخدمه سواء جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد أو أبل ستور لمستخدمي أيفون، وبعد ذلك تقوم بإتباع الخطوات التالية: