انت الان تتابع خبر لهذا السبب المفاجئ يجب وضع الهاتف مقلوباً على شاشته دائماً والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كحركة تلقائية نقوم جميعاً بعد الانتهاء من استخدام أجهزة الهاتف الذكي إلى وضع شاشته متجهة نحو الأعلى ، لعدة أسباب أولها سهولة النظر الى الاشعارات والرسائل بسرعة ولكي يكون مرئياً وليسهل الوصول إليه بسرعة.

ولكن ما نعربة بأن هذه الحركة التلقائية والتي أعتدنا عليها، هي عادة سيئة للغاية ويجب الحرص على عدم تكرارها والان اكتشفوا لماذا عليكم وضع الهاتف مقلوباً على شاشته دائماً.

1-مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف.

بما أن بطارية الهاتف موجودة تحت الغطاء، عند توجيه الشاشة نحو الأعلى. ستحتك البطارية بالسطح الموجود أسفلها ولن يتبقى مساحة للتهوية.

2-ظهور الخدوش على الهاتف.

عليكم توجيه شاشة هاتفكم نحو الأسفل كي لا يتلف مستشعر كاميرته (حساس الصورة) ولتجنب ظهور الخدوش على عدسة الكاميرا.

حتى وإن وضعتم غطاء واقياً للهاتف، تتعرض مستشعرات الصور للعديد من الاعتداءات الخارجية. وخاصة عند وضع الشاشة نحو الأعلى.

أصبحت الهواتف الذكية أكثر فأكثر هشاشة بالرغم من أدائها العالي.

نصائح للاعتناء بجهازكم لأطول وقت ممكن

تنظيف الهاتف بانتظام

عند لمسه يومياً يمكن أن تتراكم الجراثيم والبكتيريا عليه. لذا قوموا بتنظيفه بانتظام بفوطة من المايكروفايبر.

الاعتناء ببطارية الهاتف

لا تنتظروا حتى تفرغ تماماً قبل شحنها. بالإضافة إلى ذلك، لا تشحنوها طوال الليل. ولا تنتظروا حتى تبلغ الـ100% عند شحن الهاتف لأن ذلك يضر بجودتها.