انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A04.. خلاص الباشا جالكم اللي هينافس ايفون والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت شركة سامسونج الكورية الجنوبية بالإعلان عن سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A04، وهو الجديد والخارق ذو المواصفات الرائعة، وهو ينافس ايفون، وهو يصنف بانه من أهم وأبرز الهواتف السامسونج التي تقدم في الأسواق. هاتف سامسونج Galaxy A04 ويصنف هاتف سامسونج Galaxy A04 بأنه من الأنواع الجيدة وشاشة القياس فيه 6.5 بوصة وجودة عالية، والكاميرا فيه ذات الدقة الفائقة، والكاميرا الخلفية مزدوجة ودقتها 50 ميجا بكسل، ومستشعر عمق دقته تصل لـ 2 ميجا بكسل وكاميرا لالتقاط الصور السيلفي ومكالمات الفيديو ذات الدقة التي تصل لـ 5 ميجا بكسل