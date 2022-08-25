انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A04.. خلاص الباشا جالكم اللي هينافس ايفون والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت شركة سامسونج الكورية الجنوبية بالإعلان عن سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A04، وهو الجديد والخارق ذو المواصفات الرائعة، وهو ينافس ايفون، وهو يصنف بانه من أهم وأبرز الهواتف السامسونج التي تقدم في الأسواق.
هاتف سامسونج Galaxy A04ويصنف هاتف سامسونج Galaxy A04 بأنه من الأنواع الجيدة وشاشة القياس فيه 6.5 بوصة وجودة عالية، والكاميرا فيه ذات الدقة الفائقة، والكاميرا الخلفية مزدوجة ودقتها 50 ميجا بكسل، ومستشعر عمق دقته تصل لـ 2 ميجا بكسل وكاميرا لالتقاط الصور السيلفي ومكالمات الفيديو ذات الدقة التي تصل لـ 5 ميجا بكسل
سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A04
ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A04 معالج قوى ثماني النواة، ويعمل بنظام اندرويد 12، وهو من الأجهزة الذكية الذي يوجد منه 3 سعات من ذاكرة وصول العشوائي رام 4 جيجا بايت أو 8 جيجا بايت، أو 6 جيجا بايت، وثلاث خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية سعتها 32 جيجا بايت أو 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت، ويتوفر فيه بطارية عملاقة سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، ويقدم بـ 3 ألوان، ويعمل بشبكة الجيل الرابع، وسعره غير معلوم حتى الآن.