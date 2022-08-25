ماذا حدث في خدمة فودافون كاش امس؟ الشركة توضح

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خدمة فودافون كاش تعود سريعاً بعد العطل

رياض - احمد صلاح - أكد أيمن عصام رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية في شركة فودافون مصر إن خدمة فودافون كاش تعرضت إلى عطل خارج عن إرادة الشركة، وسريعاً ما تعامل معها فريق فودافون لاستعادة الخدمة بكفاءتها الكاملة وشكل سريع.

وأشار عصام أن الخدمة تعمل في الوقت الحالي بشكل طبيعي، وأيضاً الشركة تقوم في الوقت الحالي بمراجعة جميع المعاملات التي تمت اليوم، وكان عدد من عملاء فودافون كاش قد قدموا الكثير من الشكاوى من عطل في الخدمة نتج عنه عدم حصولهم على رسائل إرسال واستلام الأموال بالرغم من إتمام العملية ووصول المبالغ المالية للمستلم والعكس، وأيضاً شكى الكثيرين من سحب الرصيد الكامل للحساب عند إجراء عملية إرسال لمبلغ مالي محدد.