انت الان تتابع خبر شحن شدات ببجي.. شرح تطبيق UC expert لكل عشاق ومحترفي اللعبة والان مع التفاصيل

شحن شدات ببجي من تطبيق UC Expert

ويتم تحميل التطبيق من هنا، وتثبيته على الجهاز يظهر على صفحته الرئيسية.

واحد من الخيارات هو الهدايا اليومية التي يتن الحصول عليها، وواحد لمشاهدة الفيديوهات، وواحد للإعلانات والحصول على نقاط نتيجة المشاهدة.

وخيار بعض الاختبارات التي عندما تجيب عنها سوف تحصل على نقاط إضافية، وهذه الاختبارات تكون عن ببجي أو أي لعبة أخرى.

ويوجد خيار آخر لشراء هذه الشداد باستعمال النقاط التي تستطيع أن تجمعها.

وبعد النقر على هذا الخيار الذي خص الشهر ويظهر للشخص خانتين، واحد منها للإيميل والآخر لمعرفة حسابك في لعبة ببجي وسيظهر مع هذه الواجهة عد الشدات الي ستحصل عليها.

رياض - احمد صلاح - كل عشاق ومحبي لعبة ببجي يبحثون حالياً عن شحن شدات ببجي، وهو اصبح من اكثر الخيارات الهانة والمثيرة للاهتمام، وهذا الموقع يققون بتقديم هذه العملية منه، وأن تطبيق UC Expert يجعل الجميع يحولون النقاط فيه إلى شدات وشحنها في حسابك داخل اللعبة.