مواصفات وسعر oppo a57 وأبرز مميزات وعيوب الهاتف

يرغب البعض في معرفة مواصفات وسعر Oppo a57 باعتباره إحدى الهواتف التي تنتمي إلى عائلة الهواتف السعرية المتوسطة حيث قامت شركة أوبو بطرح هذا الإصدار عام 2016، يتمتع الهاتف بالعديد من المميزات إلا أن به بعض العيوب لذا وجب التنويه عن مواصفاته وإمكانيات بالتفصيل حتى يختار العميل الهاتف الأنسب وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة

مواصفات وسعر Oppo a57

قامت شركة أوبو العالمية بإصدار هاتف Oppo a57 لينضم إلى عائلة الهواتف الذكية ذو الفئة السعرية المتوسطة التي قامت الشركة بإصدارها خلال السنوات الماضية، يتمتع هذا الهاتف بمواصفات وإمكانيات رائعة تتمثل في التالي:

يدعم هذا الهاتف الجيل الرابع.

أتاح إمكانية استخدام شريحتين اتصال.

شاشة الهاتف IPS LCD ويبلغ حجمها حوالي 5.2 بوصة بدقة عالية تعادل 720*1280 بكسل، تتميز الشاشة بالوضوح والتحكم في درجة السطوع.

كاميرا خلفية وأمامية على درجة عالية من الدقة، الكاميرا الخلفية للهاتف بدقة 13 ميجا بكسل بينما الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل.

يعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد مارشميلو 6، يحتوي هذا الإصدار على معالج ثماني النواة.

يحتوي الهاتف على مستشعر خاص بالبصمة من الأمام.

ذاكرة الهاتف الداخلية تقدر بحوالي 32 جيجا، مع إمكانية الاستعانة بذاكرة خارجية تصل إلى 256 جيجا.

بطارية غير قابلة للإزالة تصل إلى 2900 ملي أمبير ولا تدعم الشحن السريع، أشار البعض إلى صغر حجم البطارية مقارنة بفئة الهاتف وسعره.

الهاتف مصنوع من المعدن يشبه إلى حد كبير الآيفون، مع وجود نظام كامل لحماية الشاشة من الخدش والكسر.

يأتي الهاتف باللون الذهبي والوردي.

سعر هاتف أوبو ايه 57

وصل سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية إلى 900 ريال سعودي، بينما يقدر سعره في مصر بحوالي 3800 جنيه مصري، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد وصل سعره إلى 240 دولار أمريكي.

في نهاية مقال مواصفات وسعر Oppo a57 حيث تم التعرف على الإمكانيات المتعددة التي يتمتع بها هذا الإصدار من سلسلة هواتف أوبو العالمية مع توضيح مميزات وعيوب هذا الإصدار بالتفصيل حتى يتمكن العميل من اختيار الهاتف المناسب له.