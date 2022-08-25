لتحافظ على خصوصيتك.. وضع التخفي الجديد في واتساب اقوى برامج تواصل اجتماعي

أطلق المطورون خلال الفترة الأخيرة ميزة لمزيد من الخصوصية لدى المستخدمين وهي وضع التخفي الجديد في واتساب، حيث يعد التطبيق الأكثر انتشاراً واستخداما بين الأشخاص في كافة أنحاء العالم، وذلك لسهولة استخدامه وعدم دفع تكاليف أثناء التواصل من خلاله مع الأخرين فهو يحتاج فقط الاتصال بشبكة الإنترنت، ودائما ما تحرص الشركة المنتجة من فترة للأخرى على إتاحة ميزات جديدة يتم توفيرها من خلال التطبيق وفقاً لمتطلبات مستخدميه.

وضع التخفي الجديد في واتساب

يرغب البعض من مستخدمي التطبيق في إبقاء نشاطه بالواتساب مخفي، ويمكن ذلك من خلال الوضع الجديد الذي قامت الشركة بتوفيره للمستخدمين، من خلال تطبيق الخطوات التالية وذلك كما جاء في صحيفة ذا صن البريطانية مؤخراً:

كيف اخفي ظهوري في الواتس؟

أولا يتم الدخول إلى إعدادات تطبيق WhatsApp.

بعد ذلك يتم الانتقال إلى الحساب من القائمة ثم الذهاب إلى قسم الخصوصية.

ثم يتم الدخول على أخر مشاهدة واختيار لا أحد.

كما يمكن تعطيل الخاصية التي من خلالها يتم إظهار للأخرين استلامك لرسالتهم وقرائتها.

وذلك من خلال إيقاف ظهور العلامة الخاصة ب Read Receipts.

ميزة واتساب الجديدة 2022

بجانب إطلاق تفعيل وضع التخفي الجديد في واتساب، عزمت الشركة القائمة على إنتاج التطبيق ومطوريها توفير ميزة عدم نجاح الشخص المستلم للصور والفيديوهات التي تعرض لمرة واحدة من أخذ سكرين شوت لها.

حيث من المقرر أن يتم تفعيلها خلالها الفترة المقبلة، حيث واجه مستخدمي التطبيق عدة مشاكل بسبب أخذ الشخص المستلم لقطة الشاشة لبعض الصور أو الفيديوهات في حالة قيام الراسل بعرضها لمرة واحدة.

مما استدعى مطورا التطبيق لوضع حد لذلك وتحقيق خصوصية أكثر وحماية للمستخدمين. ويمكن الاستفادة منها من خلال تحميل أخر إصدار من التطبيق، وحتى الآن لم تقم الشركة بتوفيرها ولم تقم بالإعلان عن موعد إطلاقها ولكن أكدت بعض التسريبات إلى تواجدها في القريب العاجل.

كما أتاح التطبيق أيضاً ميزة الخروج من المجموعة دون إرسال أشعار داخلها للأعضاء. بالخروج أي مغادرة المجموعة في صمت.

بينما يتم إرسال إشعار بالخروج لمسؤولين المجموعة فقط.

حيث دائماً ما يلبي القائمون على التطبيق الأكثر استخداما بين الأشخاص على توفير مزيد من الخصوصية. وفقاً لما يرغب به المستخدمون.

في الختام عرضنا لكم في مقالنا وضع التخفي الجديد في واتساب ومميزات التطبيق الجديد من واتساب. حيث انه من أشهر واقوى منصات التواصل الاجتماعي التي تستخدم في العمل وبين الأصدقاء لتيسر التواصل فيما بينهم.