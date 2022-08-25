نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء فودافون كاش مصر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم خدمة عملاء فودافون كاش، ازداد معدل البحث عليه بعد تعطل خدمات vodafone cash في جمهورية مصر العربية. وذلك أدى لخسائر مالية تحملتها الشركة والعملاء بسبب سحب أموال العملاء من المحفظة. قام العديد بعمل شكوى رسمية بسبب عدم تلقيهم رسائل بالسحب والاستلام أموالهم رغم إتمام العملية مع وصول المبالغ سواء للمستلم أو العكس. لذلك نوضح لكم رقم خدمة عملاء vodafone cash مصر لإرسال أي شكوى للشركة لضمان الأموال وعدم وجود نقص في الرصيد.

رقم خدمة عملاء فودافون كاش

قام موقع ثقفني بنشر رقم خدمة العملاء فودافون كاش (7001) من أي رقم فودافون. وقد حددت الشركة سعر المكالمة 50 قرش فقط مهما كانت مدة المكالمة. ويمكنك عزيزي العميل إتمام العمليات مثل تحويل الأموال وعمليات الدفع مثل الفواتير أو الشراء عبر الإنترنت عبر الكود الرسمي المحدد من قبل الشركة وهو (#9*) وإتمام الاتصال.

هل يمكن استخدام تطبيق (أنا فودافون) في عمليات السحب والإرسال

تستطيع عزيزي العميل تغيير كلمة السر الخاصة بحسابك عبر الاتصال بالكود (#2*9*). مع إمكانك تحويل الأموال لجميع الأشخاص لديه حساب ومحفظة خاصة به عبر الاتصال على كود (#7*9*). كما يمكنك الاستعلام عن الرصيد الخاص بك الموجود على المحفظة عبر الاتصال بالكود (#13*9*).

عودة خدمة فودافون كاش بكامل طاقتها بشكل سريع

صرح السيد أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر. إن خدمة vodafone cash قد تعطلت بعطل ليس بإرادة الشركة وقام فريق عمل فودافون باستعادة الخدمة بكامل طاقتها بشكل سريع. كما وضح السيد عصام أن الخدمة تعمل بشكل طبيعي مع مراجعة الشركة بكل العمليات التي حدثت أثناء العطل وعمل اللازم العمل على رضاء العميل.

ما هي خدمة vodafone cash

فودافون كاش مصر، هي أفضل الخدمات الموجودة في مصر حالياً حيث توفر الشركة لعملائها الوقت والعناء في الكثير من الأمور. مثل تحويل الأموال وشحن الرصيد الخاص بالمكالمات وشحن الباقات ودفع فواتير الإنترنت والعمليات الإلكترونية مثل الشراء عبر الإنترنت. ودفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي مع توفير الفيزا لتقوم بشحن السيزون الخاص بلعبة ببجي.