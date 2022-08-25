تحويل رصيد من سوا لسوا بثلاث طرق مختلفة

أحيانًا قد ينفذ رصيد الهاتف الجوال الخاص بواحدًا منا وفي أوقات متأخرة من الليل ونحتاج إلى إجراء مكالمة ضرورية، ويحتار الكثير منا بشأن ذلك؛ إلا أن هناك طريقة بسيطة تساعد في ذلك من خلال تحويل رصيد من سوا لسوا، وتعد هذه الشركة من الشركات الكبرى والتي تتميز بعمل الكثير من العروض، لذلك نقدم لكم طريقة التحويل بكل بساطة.

تحويل رصيد من سوا لسوا

من أجل أن تقوم بتحويل رصيد من خط سوا إلى آخر بنفس الشركة يجب توافر بعض الشروط، منها ما يلي:

إن تحويل الرصيد من خط لخط يكون بدءًا من الخمسة ريالات، ثم العشرة بعد الخمسة عشر ريال، وهكذا.

يخصم من رصيد المحول نصف ريال على أي قيمة يتم تحويلها إلى الشخص الآخر.

تستطيع أن تحول لعدد من الأشخاص خلال اليوم الواحد دون حد أقصى.

طرق تحويل الرصيد من سوا لخط سوا

أصبح أمر تحويل الرصيد سهلًا للغاية فقد وفرت شركة سوا طرق بسيطة لتحويل الرصيد من وإلى الخطوط الخاصة بها، ومن أهم طرق تحويل الرصيد ما يلي:

تحويل رصيد سوا دون معرفة رقم الهوية: إذا كنت تعرف رقم الهوية الخاصة بالشخص المرسل إليه بإمكانك أن تحول له رصيد عن طريق رسالة نصية للرقم ١٥٠٠ بها الكود*١٣٣*رقم المرسل إليه*المبلغ الذي تود تحويله*رقم هوية الخاصة بالمرسل إليه#.

إذا كنت تعرف رقم الهوية الخاصة بالشخص المرسل إليه بإمكانك أن تحول له رصيد عن طريق رسالة نصية للرقم ١٥٠٠ بها الكود*١٣٣*رقم المرسل إليه*المبلغ الذي تود تحويله*رقم هوية الخاصة بالمرسل إليه#. تحويل رصيد بتأكيد رقم الهوية : عليك أن ترسل رسالة بها الكود*١٣٣*هوية الشخص المرسل إليه الرصيد# كنص للرسالة على الرقم ١٥٠٠.

: عليك أن ترسل رسالة بها الكود*١٣٣*هوية الشخص المرسل إليه الرصيد# كنص للرسالة على الرقم ١٥٠٠. تحويل رصيد سوا دولي: تستطيع أن تحول رصيد إلى أي شخص خارج المملكة من خلال إرسال كود*١٣٣*رقم مستلم الرصيد*الرصيد المطلوب تحويله# على رقم ٨٠٠١٥٠٠.

بعد التحويل بأي من الطريقتين السابقتين على المستلم أن يؤكد وصول الرصيد من خلال إرسال رسالة بها نص *١٣٣*هوية المستلم# وذلك على نفس الرقم ١٥٠٠.

في نهاية مقال تحويل رصيد من سوا لسوا فقد عرضنا عليكم أهم شروط تحويل الرصيد، كما عرضنا عليكم ثلاثة طرق لتحويل رصيد سوا إلى شخص داخل المملكة أو حتى خارج حدودها بكل بساطة من خلال طرح أهم الأكواد.