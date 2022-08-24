نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل grand theft auto vice city Gta vice city للموبيل الإصدار الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة Gta vice city النسخة الاصلية أمر مهم لدي الكثير من المستخدمين الاندرويد والايفون وهي أحد إجزاء سلسلة جاتا الشهيرة التي تقوم بتطويرها ونشرها روكستار جيمز وتحاكي فترة سيطرة العصابات والمافيا علي الولايات والدن الأمريكية أواخر القرن الماضى، فهي تعد من اكثر العاب الاكشن والتشويق الرائعة، وذلك لأن فكرة لعبة جراند جاتا فايس سيتي هي سرقة السيارات والهروب من الشرطة لعدم الامساك بك، إضافة إلى ذلك ركوب الدراجات النارية، واستخدام الأسلحة، الكثير من المعلومات المشوقة عن لعبة جي تي اي فاي ستي في هذه المقالة من خلال موقع ثقفني، وستجد ايضا طريقة تنزبل gta vice city مجانا وأهم مميزات العبة في السطور التالية.

طريقة تحميل Gta vice city

الكثير من المستخدمين يبحثون عن طريقة تحميل لعبة grand theft auto vice city الاصلية مجانا، ولتحميل اللعبة عليك باتباع الخطوات التالية:

أولا تشغيل الانترنت علي هاتفك عبر الواي فاي.

ثم الدخول إل متجر تطبيقات الهاتف والضغط علي مربع البحث.

بعد ذلك قم بالبحث في المتجر عن لعبة جراند ثيفت اوتو gta vice city.

بعد ذلك قم بتحميلها، سوف تجد عدة اصدارات للعبة اختر اول اصدار متوفر للعبة.

مميزات لعبة Gta vice city

لعبة Gta vice city من الألعاب المحببة للجميع والتي لديها الكثير من المميزات التي سنتعرف عليها بالتفصيل كالاتي:

تمتاز لعبة grand theft auto vice city بتصميم رائع و برسومات محدثة ونماذج الشخصيات وتأثيرات الإضاءة المذهلة.

توجد العديد من الاسلحة داخل هذه اللعبة لكي تستطيع الفوز بهذه اللعبة والنيل من الاعداء.

يمكنك مشاركة اللعبة مع اصدقائك عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

تحتوي على مؤثرات صوتية واضحة جدا ومميزة متناسبة مع الألوان بجودة عالية.

قصة لعبة جراند ثيفت أوتو فايس سيتي

تحكي قصة (تومي فيرسيتي) وهو رجل يعمل عند أحد رجال المافيا Sonny Forelli، قد خرج من السجن حديثا بعد ارتكابه لأحد السطوات على إحدى المصارف، جاءه تومي إلى شوارع Liberty City وتم إرساله إلى Vice City بأمر من رئيسه القديم، و كان الجميع قلقين من ظهوره مرة اخرى في مدينة ليبرتي سيتي لذلك تم تغير مكانه، كما يعد السبب الرئيسي في اختيار مدينة فاي سيتي هو جعل تومي يقوم باسترداد الأموال التي خسرها بسبب تجارة المخدرات، و لكن عصابات راكبي الدراجات النارية ورجال العصابات يقفون في طريقه ويمنعوه من الهروب، وكان ايضا نائب المدينة يريد الموت لتومي والسيطرة على المدينة بنفسه، حتى يتمكن من عيش الأجواء الحماسية والمشوقة في فايس سيتي سارع في تحميل اللعبة.