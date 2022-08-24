نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي 2022 لشحن آخر موسم في اللعبة فورا في المقال التالي
طريقة شحن شدات ببجي للصغار ومن لا يملكون بطاقات بنكية، من أمنيات الكثير من الشباب الصغار محبي ولاعبي ببجي أن يشحنوا حساباتهم في اللعبة وذلك بغرض تطوير حساباتهم وأن تكون بشكل مميز وجذاب، ويواجهون مشكلة رئيسية أنه عند محاولة الشحن يطلب مصدر شحن الشدات الدفع بواسطة بطاقة بنكية، وهنا يتوقف الجميع عن المحاولة بسبب عدم امتلاكهم واحدة منها، ولذا سنشرح لكم كيفية الشحن مباشرة لحسابك في ببجي بأقل مجهود وسنتعرف على عيوب ومميزات تلك الطريقة.
طريقة شحن شدات ببجي 2022 للصغار
بالطبع ليست الطريقة موجهة للصغار فقط فيمكن للجميع الاستفادة منها، ويجب كذلك أن تعرف الخطوات قبل البدء في تنفيذها وهي كالتالي:
- افتح حسابك في لعبة ببجي ثم قم بالضغط على مكان الصورة ليظهر لك رقم الحساب الخاص بك أو الـ ID ، قم بنسخه وحفظه لاستخدامه بعد قليل.
- بواسطة محرك البحث الخاص بك اكتب فيه midasbuy pubg وذلك للدخول إلى صفحة الشراء مباشرة وظهور وسائل الدفع المتاحة في بلدك وكذلك الدفع بعملة بلدك.
- إذا كانت هذه مرتك الأولى على الموقع فقم بإنشاء حساب جديد مستخدما بياناتك كما هو موضح أمامك.
- عليك أولا وضع رقم الحساب الخاص بك في الخانة المخصصة عند خانة التحقق من صحة اللاعب واضغط إضافة حيث من الصحيح أن يظهرك اسمك بعد التأكيد بدلا من رقم الآي دي.
- الخطوة التالية هي اختيار وسيلة دفع مناسبة لك وللعلم فإن الموقع يوفر ثلاثة طرق دفع أبرزها الوسيلة البنكية، ثم عن طريق موقع one card وأخيرا من خلال رصيد الهاتف إذا كنت من مرتادي شبكة اورانج أو اتصالات.
- الطريقة التي سنشير إليها هنا هي الأخيرة والتي ستكون حصرية لعملاء اتصالات واورانج، و من مساوئ هذه الطريقة أنه إذا كنت تشحن من مصر فإن أقصى رقم يمكنك شحنه في المرة الواحدة هو 270 شدة ولذلك يمكنك أن تشحن عدة مرات لإكمال عدد الشدات الذي تنوي شراءه.
- من مساوئ هذه الطريقة أن تكلفة شحن الرصيد للهاتف تجعلك تدفع أكثر مما تحصل عليه فعلى سبيل المثال للحصول على 270 شدة فإن المطلوب من الموقع هو 83 جنيه، بينما هذا المبلغ ستدفع عليه حوالي 120 ج للحصول عليه.
- بعد إتمام الشراء سيصلك عدد الشدات الذي شحنته مباشرة لحسابك ويمكنك تكرار العملية كما تشاء.
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