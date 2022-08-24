نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sports 1,2,3 جودة hd علي النايل سات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت الأولي والثانية والثالثة On Time Sports 1,2,3 جودة Hd التي تم البحث عليها منذ صباح اليوم بعد أن أعلنت الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنها ستقوم بنقل مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ومباريات الدوري لكرة اليد والطائرة والسلة وباقي البطولات التي تقام في الصالات، في الوقت الذي تضم القناة باقة كبيرة من النجوم الرياضية المحللين من أهمهم النجم الكبير الشيخ طه إسماعيل والفيلسوف ايمن يونس وملك النصف الكابتن فارق جعفر وغيرهم من النجوم الرياضية.

في الوقت الذي قامت إدارة القنوات بالانتهاء من تحديث إشارة بث قنوات أون تايم سبورت من أجل مشاهدة المباريات بجودة عالية في نفس التوقيت يمكن للمشاهدين إستقبال التردد الارضي UHF 32 أو UHF 9 بالإضافة إلي التحديثات الجديدة لقنوات On time sports، لذا نوضح إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني جميع ترددات قنوات أون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت الأولي On Time Sports 1 جودة Hd

إذا كنت ممن يرغب مشاهدة مباراة اليوم بين فريق الأهلي والاتحاد ضمن المنافسات القوية في الدوري المصري الممتاز عليكم بضبط تردد القناة كالتالي:

التردد: 10853.

معامل الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

يقوم بتحليل المباراة عبر قناة On Time Sports 1 الكابتن أحمد شوبير والكابتن محمد فضل والكابتن احمد حسن والكابتن محمد عمر ويعلق علي أداء الحكام الكابتن سمير محمود عثمان، فيما يتعلق على المباراة الكابتن محمد الكواليني.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

كما يمكنك مشاهدة القناة الثانية من قنوات On Time Sports من خلال الدخول علي ضبط تردد القناة الجديدة والذي جاء كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11449 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد القناة الثالثة On Time Sports 3

تبث قناة اون تايم سبورت 3 مباريات الدوري المصري الممتاز والكاس المصري ومباريات المنتخب يمكنكم الآن ضبط إشارة البث المباشر من خلال التالي:

التردد الجديد: 12303.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 25700.

القمر الصناعي: نايل سات.

هناك مجموعة كبيرة من البرامج التي تقدمها قنوات اون الرياضية طوال 24 ساعة أهمها البرنامج الذي يتابعه الملايين ي مساء الانور للكابتن مدحت شلبي وبرنامج أستاد أون الذي يقدمه سيف زاهر واحمد شوبير، وبرنامج الدرجة الثالثة وملعب أون تايم سبورت.

في الختام نرجو من الله أن نكون وفقنا في توضيح شرح تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sports 1,2,3 جودة hd علي النايل سات.