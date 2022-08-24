شبح الهواتف سعر ومواصفات إيفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max المتوقع لن تتخيل المواصفات

iphone 14 Pro Max أصبحنا على خطوة قريبة من الإعلان عنه، ونشر كافة التفاصيل التي تخصه، ولكن حاولنا أن نكون قد جمعنا لكم العديد من المميزات التي ستكون قريبة بشكل كبير من مواصفات الهاتف الجديد الي سيتم الإعلان عنه خلال أيام قليلة، كما أن من المؤكد أن يتم الإعلان عن ساعة اليد الذكية مع الهاتف الحديث وسيكون مسماه أيفون 14 برو ماكس، وجاءت بعض التوقعات المسربة من الشركة، التي سنذكرها.

مواصفات هاتف أيفون 14 برو ماكس

كل عام تقوم شركة أبل بإصدار هاتف iphone 14 Pro Max حديث يأتي بمميزات جديدة، يتنافس المستخدمين في شراؤه، ولكن سيتم إتاحة الهاتف الجديد في الأسواق الخليجية أولا، وستكون السعودية البلدة الأولى، والإمارات البلدة الثانية، ثم تتوالى الانتشار في باقي الدول، وجاءت المواصفات المتوقعة كالآتي:

الهاتف يأتي بسمك أكبر مما كان عليه في الإصدار السابق له.

ستكون قدرة البطارية مطورة بشكل أفضل، مع سرعة الشحن، الميزة التي يبحث عنها كافة المستخدمين.

الكاميرا من المتوقع أن تكون أكثر وضوحا من حيث نسبة إبرازها في ظهر الهاتف.

قد تصل حجم المساحة الداخلية للهاتف إلى تيرا بايت، وهذا لم تصل أي شركة إليه إلى الآن.

يأتي الهاتف بأكثر من أربع ألوان، ولكن كل لون يختلف سعره عن الآخر، وذلك بحسب نسبة الطلب عليه.

سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس

الهاتف iphone 14 Pro Max يأتي بسعر مرتفع إلى حد ما، ولكن هذا ما يتم توقعه من شركة أبل، بسبب جودة الهواتف والكثير من المميزات التي لا توجد في أي هاتف آخر، وجاء سعر الهاتف المتوقع، قد يتراوح بين 27 ألف جنيه و 30 ألف جنيه، وهذا بالنسبة للعملة المصرية، حيث من المتوقع أن يتم انتشاره في الأسواق في بداية العام الجديد.