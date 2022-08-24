آيفون 14 برو ماكس ما هي المزايا والعيوب المتوقعة وموعد الإعلان عنه

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عمر شويل - جدة آيفون 14 برو ماكس ما هي المزايا والعيوب المتوقعة، ينتظر الكثيرين من مستخدمي هواتف أيفون موعد إعلان شركة أبل الأمريكية عن أحدث هواتفها الجديدة كما أنه من المتداول أن الشركة ستصدر في نفس التوقيت مجموعة من الأجهزة والساعات الذكية الجديدة فدائماً ما تقدم الشركة كل عام المزيد من الإصدارات الجديدة الخاصة بها وتعد شركة أبل من أفضل وأشهر شركات الجوالات والأجهزة الذكية على مستوي العالم، وفي هذا المقال سنقدم لكم ، المواصفات المتوقعة للهاتف الجديد من حيث المزايا والعيوب وما هو موعد الإعلان عنه.

آيفون 14 برو ماكس المواصفات المتوقعة

منذ أن أعلنت الشركة عن نيتها إصدار نسخة جديدة من هاتف أيفون برو ماكس وازدادت التسريبات والتوقعات الغير مؤكدة حتي الآن ومن مواصفات الهاتف المتداولة قبل الإعلان الرسمي عنه جاءت كالتالي:

مصنوع من الزجاج المقوي كما أنه محاط بإطار ألمونيوم للمزيد من الحماية.

من المتوقع أن يتوفر الهاتف باللون الأسود والأزرق والذهبي والرمادي والفضي.

وزن الهاتف يصل إلى 226 غرام.

سعة الهاتف 2 تيرابايت.

حجم الشاشة 6.7بوصة.

بطارية الجهاز ليثيوم أيون بسعة 4500 أمبير.

يدعم خاصية الشحن السريع بقوة 20 وات حيث يتم الانتهاء من شحن كامل البطارية في زمنه قدره ساعة كاملة.

وجود أربعة نسخ من ذاكرة التخزين الداخلية 126و 256و 512 و 1 تيرابايت.

نظام التشغيل iOS 15 ويدعم الشبكات حتي الجيل الخامس.

سعة الرامات 8 جيجابايت.

ما هي العيوب والمزايا المتوقعة

بعد التعرف على المواصفات المتوقعة للهاتف الجديد يمكن تحديد المزايا والعيوب وجاء منها التالي:

أولاً المزايا

هناك عدد من المزيا التي لاحظناها من خلال المواصفات ومنها أن الهاتف مصنوع من مادة مقاومة للخدوش كما أن كاميرا الهاتف تصور بتقنية بجودة عالية للغاية كما يتم تصوير الفيديوهات بجودة ال كما يدعم الشبكات حتي الجيل الخامس ويدعم مقاومة الماء ويدعم خاصية تحديد الموقع الجغرافي.

ثانياً العيوب

سعر الهاتف المتوقع مرتفع إلى حد ما لا يدعم خاصية الذاكرة الخارجية ويحتاج شحن بطارية الهاتف إلى ساعة كاملة لا يدعم استخدام شريحتين فهناك مكان لشريحة واحدة بالهاتف ولا يوجد معه رأس شاحن فهي وصلة لشحن الهاتف ولا يوجد به راديو إف إم فقط ولا يدعم الهاتف الجديد خاصية بصمة الإصبع بالإضافة إلي ثقل حجم الهاتف.

موعد الإعلان عن هاتف 14 برو ماكس

منذ انتشار جائحة كورونا وتقوم الشركة بالإعلان عن اصداراتها من خلال بث المؤتمر الخاص بهذا عبر الإنترنت ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف الجديد خلال شهر سبتمبر المقبل فقد تداولت بعض الأخبار عن قيام الموظفين بالشركة بتسجيل مقاطع العرض التقديمي الذي سيتم من خلاله الإعلان عن أحدث الإصدارات والأجهزة المقدمة.