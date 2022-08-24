انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف Samsung Galaxy S22.. سامسونج عاملة خصم خرافي عليه وقلبها على الناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد أن كانباهظ الثمن من بين إصدارات سامسونج لسنة 2022، أتاحت الشركة خصمًا كبيرًا على هاتفها وذلك على موقع أمازون الأميركي الشهير للتسوق الإلكتروني، ليتمكن الأشخاص من شرائه بسعر أقل مما كان عليه قبل هذا التخفيض، خصوصًا أن الإقبال على هواتف سامسونج مرتفع دائمًا، فالشركة أثبتت جدارتها على مر السنين في دول العالم لصناعة وتطوير الأجهزة الذكية.

إليكم ابرز وأهم مواصفات هذا الإصدار، والذي يمكنكم شراؤه عبر موقع أمازون بعد الاستفادة من خصم الشركة، يأتي هاتف سامسونج جلاكسي اس 22 بشاشة متطورة من إنتاج شركة داينمك أمولد بقياس 6.1 بوصة يدعم العرض بجدودة HD، إضافة لذلك فإن كاميرا الهاتف ثلاثية الابعاد تضمن تجربة مثالية في التصوير لمستخدميها، فهي مزودة بعدستين الاولى بدقة 50 ميجابكسل والثانية 10 ميجابكسل، مع خاصية بصمة الوجه التي بدأت سامسونج بطرحها منذ عام 2017 في إصداراتها، نأتي للحديث عن قوة بطاريته فهي تعمل ب 3700 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 15 وات إضافة للشحن اللاسلكي بقوة 25 وات.

سعر هاتف Samsung Galaxy S22 في مصر

إن سعر الهاتف في مصر يعدل تقريبًا 13000 جنيه، فهو يساوي حوالي 700 دولار أمريكي على موقع أمازون بعد تخفيض الشركة حيث كان تقريبًا 850 دولار، يدعم الهاتف الشبكات الحديثة ومن ضمنها شبكة الجيل الخامس، كما أنه مقاوم للماء بشكل كامل وفيه قارئ لبصمات الأصابع وبصمة الوجه.