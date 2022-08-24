واتساب يطرح ميزة جديدة رائعة طال انتظارها بشأن المجتمعات

قام تطبيق واتساب بإطلاق ميزة جديدة رائعة، حيث أنها من أهم الميزات التي ينتظرها الكثير من مستخدمي التطبيق حول العالم، وهذه الميزة هي ميزة المجتمعات Communities، والتي طال انتظارها من قبل المستخدمين، وذكر موقع techcrunch التقني أن هذه الميزة الجديدة ستسمح لمستخدمي التطبيق بإنشاء مجتمع يمكنه استضافة ما يصل إلى 10 مجموعات دردشة فرعية بدعم يصل إلى 512 مشاركاً في كل مجموعة فرعية.

ميزة المجتمعات Communities في واتساب

أوضح موقع WABetaInfo المتخصص في رصد تحديثات واتساب الجديدة، أن علامة تبويب المجتمعات تظهر لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي من واتساب على أندرويد اللذين قاموا بالتحديث إلى إصدار 2.22.193 على جوجل بلاي والذي يوفر القدرة على إنشاء المجتمعات، وأضاف الموقع أن الميزة متاحة لعدد محدود فقط من المستخدمين عبر نظامي أندرويد، ويمكن ألا تظهر لجميع مستخدمي الإصدار التجريبي على أحدث إصدار على الفور، وقد يضطر بعض المستخدمين إلى فرض إغلاق التطبيق وإعادة تشغيله أولاً.

أم بالنسبة للمستخدمين الذين يمكنهم الوصول إلى الميزة الجديدة، فإنه ستظهر علامة تبويب المجتمعات الجديدة على شاشة التطبيق الرئيسية، وهي ستحل محل تبويب الكاميرا في الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق، وسيتمكن هؤلاء المستخدمين من إنشاء مجتمع جديد يضم ما يصل إلى 10 مجموعات فيه، ودعم ما يصل إلى 512 مشاركاً، ويمكن لأعضاء مجتمع ما تحديد مجموعة دردشة فرعية من اختيارهم عند انضمامهم إلى مجتمع جديد، وسيتم السماح للأعضاء بمغادرة المجموعات الفرعية دون مغادرة المجتمع الأصلي.

وتعمل ميزة المجتمعات بتطبيق واتساب من خلال ما سيتم ذكره في المقال، حيث يتمتع مسؤول المجموعة بالقدرة على تعطيل المجتمع، وهذا المجتمع عبارة عن مجموعة تعمل كمظلة أكبر توضع فوق المجتمعات الفرعية الأصغر، وسيتمكن المسؤولون من إرسال الرسائل إلى مجموعات فرعية معينة أو المجتمع بأكمله، وذلك من خلال مجموعة إعلانات سيتم نشرها تلقائياً عند إنشاء المجتمع، ويمكن للمستخدمين الذين قمت بدعوتهم إلى المجتمع تحديد المجموعة الفرعية التي سيتم الانضمام إليها بناءً على الاهتمامات الخاصة بهم، كما تسمح المجتمعات لأعضاء مجموعة فرعية بالمغادرة دون مغادرة المجتمع نفسه، وهى من الميزات التي طال انتظارها وطالب بها العديد من المستخدمين.