نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تنزيل GTA 5 على Android خلال القليل من الدقائق وكيفية تنزيل GTA 5 على Xbox في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية تنزيل GTA 5 على Android ، أو GTA 5 Grand Auto Theft 5 هي لعبة طويلة إلى حد ما يمكن أن تستغرق ساعات حتى تنتهي بنسبة 100 في المائة. يمكن أن تستغرق حملة GTA 5 أحادية اللاعب 31 ساعة لتكتمل من البداية إلى النهاية علاوة على ذلك ، هناك بعض المهام الإضافية في اللعبة أيضًا إذا جمعت بين الاثنين ، فستحصل على ما يقرب من 48 ساعة من اللعب. علاوة على ذلك ، يستغرق إكمال اللعبة 79 ساعة هائلة.على الرغم من أن وضع حملة اللاعب الفردي في اللعبة يستغرق أكثر من 30 ساعة ، فقد تمكن متسابقو السرعة من تسجيلها في غضون ساعات قليلة. سجل GTA 5 speedrun الحالي يذهب إلى YouTuber burhac أنهى المباراة في 6 ساعات و 3 دقائق و 27 ثانية.
كيفية تنزيل GTA 5 على Android
كان هناك الكثير من التقارير حول إصدار رسمي من GTA 5 لأول مرة على Android ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن Rockstar Games لم تنشر أي إصدار من GTA 5 على Android ، وجميع إصدارات GTA الرسمية المتوفرة على Android هي:
GTA: نائب المدينة
جتا سان اندرياس
GTA: Liberty City: Stories
GTA: حروب الحي الصيني
GTA الثالث
نتيجة لذلك ، لن تتمكن من لعب منفذ رسمي للعبة على Android. لا تثق في مواقع الويب الخاصة بجهات خارجية apk التي تحثك على تنزيل GTA 5. قد ينتهي بك الأمر إلى تنزيل الملفات المصابة على هاتفك الذكي نتيجة لذلك.
كيفية تنزيل GTA 5 على Xbox
يمكنك أيضًا تنزيل لعبة GTA 5 على جهاز Xbox One أو أي وحدة تحكم Xbox أخرى. في هذه المقالة سوف نعرض الطريقة الصحيحة لتنزيل اللعبة:
- انتقل إلى موقع Xbox ثم قم بتسجيل الدخول إلى الحساب لإدخال التفاصيل.
- الآن ، ابحث عن لعبة Grand Theft Auto V ثم انقر على زر شراء اللعبة لشرائها.
- بمجرد الانتهاء من ذلك ، تحتاج إلى الانتقال إلى وحدة التحكم الخاصة بك والضغط على الزر “دليل”.
- هناك سترى خيار “التنزيلات النشطة”. اضغط على A للتأكيد.
- سترى بعد ذلك قائمة التنزيلات الحالية ويحتاج المرء إلى تحديد GTA 5 من القائمة لتنزيله على وحدة التحكم الخاصة بك.
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