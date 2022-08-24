انت الان تتابع خبر بشرى لمستخدمى واتساب .. التطبيق يطرح الميزة التى ينتظرها الجميع والكشف عن طريقة تفعيلها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يختبر واتساب حاليًا النسخة التجريبية التي سيطلق فيها ميزة تتيح للمستخدمين استعادةرسائلهم التي يقومون بحذفها عن طريق الخطأ وأشار موقع "WaBetaInfo" التقنى إلى أن واتساب يعمل على تقديم تحديثات مستمرة من أجل ارضاء المستخدمين .

واضاف أن اختبار النسخة التجريبية الحاليث يتعلق بالهواتف التى تعمل بنظام أندرويد، وفي بيان أخر ، أشار إلى أنه رصد الميزة فى الإصدار التجريبي للاجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "أى أو أس"، أى هواتف آيفون.

وجاءت هذه الخطوة بعد معلومات تحدثت عن اعتزام شركة "ميتا" التى تملك واتساب إطلاق ميزة من هذا القبيل قبل مدة، وفقًا لـ "العربية".

لكن هذا شروط لاستخدام هذه الميزة، فالأمر يقتصر على عدد محدود من الثوانى، كما أن الاستعادة مرهونة باختيار نوعية الحذف قبل إتمامه.

ونشر الموقع لقطة شاشة تظهر شريطًا صغيرًا سيظهر على واجهة التطبيق بعد قيامه بالحذف، مكتوب عليه "تراجع عن الرسائل المحذوفة بالنسبة لى"، ولن تكون الميزة متاحة فى خيار الحذف بالنسبة للجميع.

وفى حال اختفاء هذه الشريط، فإنه لن يكون بمقدور المستخدم استعادة الرسائل المحذوفة.

ولم تحدد المصادر متى ستدخل الميزة حيز التنفيذ، بيد أن الموقع أكد أن ذلك سيكون فى المستقبل القريب.

حسب تقارير إخبارية ستصبح هذه المشكلة محلولة قريبًا، حيث أشار موقع "WaBetaInfo" التقنى إلى أن واتساب يختبر حاليًا على النسخة التجريبية ميزة تتيح للمستخدمين استعادة الرسائل التى يحذفونها عن طريق الخطأ.

وأوضح أن الاختبار يتعلق فى المرحلة الحالية على نسخة تجريبية تخص الهواتف التى تعمل بنظام أندرويد، وفى وقت لاحق، لفت إلى أنه رصد الميزة فى الإصدار التجريبى للهواتف التى تعمل بنظام التشغيل "أى أو أس"، أى هواتف آيفون.

وجاءت هذه الخطوة بعد معلومات تحدثت عن اعتزام شركة "ميتا" التى تملك واتساب إطلاق ميزة من هذا القبيل قبل مدة، وفقًا لـ "العربية".

لكن هذا شروط لاستخدام هذه الميزة، فالأمر يقتصر على عدد محدود من الثوانى، كما أن الاستعادة مرهونة باختيار نوعية الحذف قبل إتمامه.

ونشر الموقع لقطة شاشة تظهر شريطًا صغيرًا سيظهر على واجهة التطبيق بعد قيامه بالحذف، مكتوب عليه "تراجع عن الرسائل المحذوفة بالنسبة لى"، ولن تكون الميزة متاحة فى خيار الحذف بالنسبة للجميع.

وفى حال اختفاء هذه الشريط، فإنه لن يكون بمقدور المستخدم استعادة الرسائل المحذوفة.

ولم تحدد المصادر متى ستدخل الميزة حيز التنفيذ، بيد أن الموقع أكد أن ذلك سيكون فى المستقبل القريب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشرى لمستخدمى واتساب.. التطبيق يطرح الميزة التى ينتظرها الجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.