انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف Infinix Hot 12 .. إنفينيكس بتقدم أفضل إمكانيات برخص التراب والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات هاتف Infinix Hot 12

رياض - احمد صلاح - بسعر مناسب للجميع تعلن شركة انفينكس عن إطلاقوذلك كان في مؤتمر الشركة الذي عقد في السابع عشر من أغسطس، كانت قد تحدثت فيه الشركة عن إطلاقها للهاتف الجديد مشيرة إلى مواصفاته، سعره وإمكانيته بعد مجموعة من التحسينات التي اضيفت إليه كتعديلات عن الإصدار السابق، في مقالنا هذا سوف نستعرض لكم أبرز مواصفاته، سعره في السوق المحلي المصري للهواتف.

هنالك عدة اختلافات من تعديلات وتحسينات في هاتف انفينيكس الجديد، فتصميمه متميز تماما يأخذ شكلا مزدوج الالوان في الخلف بينما تتوسط الجزء العلوي فيه عدة خطوط طولية وفي الأعلى توجد الكاميرا عالية الدقة خاصته إضافة للماسح الضوئي ذاته في إصدارات انفنيكس السابقة.

سعر هاتف Infinix Hot 12 في مصر

هاتف Infinix Hot 12

كالعادة، فإن معظم الشركات العالمية للهواتف تطرح اجهزتها الجديدة في سوق الهند بصفتها ثاني أكبر سوق مستهلكة للهواتف الذكية عالميًا، ومن المقرر ان يكون سعر الهاتف حوالي 9500 روبيه هندية.

من حيث المواصفات الاساسية، فإن الجهاز يوفر 64 جيجابايت كمساحة تخزين داخلية، وله كاميرا خلفية عالية الدقة ثلاثية الابعاد بدقة 50 ميجابكسل، إضافةً لكونه يعمل بمعالج ثماني النواة وسعة بطاريته 6000 مللي امبير بينما شاشته تاتي بقياس 6.82 بوصة، وسعر في السوق المصرية المحلية 2300 جنيه تقريبًا.