نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت الجديد الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة اون تايم سبورت الجديد الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز 2022، التي تعد من بين أهم 5 قنوات رياضية في الوطن العربي، استطاعت أن تستحوذ على اهتمام ملايين المصريين، والذين يحتشدون حول شاشة قنوات on time sports 1, 2, 3 ، تضم القناة مجموعة جيدة من المعلقين الرياضيين في مصر والوطن العربي.

تقام العديد من المباريات على قناة أون تايم سبورت 1، أبرزهم المباريات الختامية لنادي الزمالك المصري اليوم في تمام الساعة الثامنة على استاد القاهرة الدولي، ويتم نقل المباراة على قناة On Time Sports الرياضية، حيث ابرز المحللين علي مجموعة قنوات اون تايم سبورت الرياضية النجم الدولي الكبير والإعلامي الشهير احمد شوبير والكابتن والمحلل طه إسماعيل وغيرهم من النجوم والمحللين الدوليين.

تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

يمكنكم متابعة ومشاهدة افضل القنوات الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات أون تايم سبورت من خلال ضبط إشارة التردد الجديد بعد عملية التحديث التي تم تنفيذها من قبل إدارة القناة مؤخرا حيث أن تردد القناة كالتالي:



القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد ON TIME SPORTS 2

التردد الجديد لقناه on time Sports 2 يمكنكم استقباله عن طريق إتباع الخطوات التالية:

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت 3 12303 القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6. معدل الترميز 27500.

المباريات المذاعة على قنوات on time sports

تقوم القناة بإذاعة العديد من مباريات كرة القدم والسلة والطائرة واليد في مختلف شاشات القناة، بداية من قناة on time sports 1 وكذلك اون تايم سبورت 2 بالإضافة إلي قناة أون تايم سبورت 3، تقدم القناة جميع مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وكذلك جميع مباريات كرة السلة في الدوري والكاس فضلا عن إذاعة مباريات دوري كرة اليد.

استطاعت إدارة قنوات اون تايم سبورت في الفترة الأخيرة تحديث جودة القناة مع امتلاك القناة لحقوق عدد كبير من البطولات المحلية والدولية في الفترة الأخيرة، كما تم مؤخراً وجود عدد كبير من النجوم الرياضية العربية والعالمية في تحليل مباريات كرة القدم في قنوات اون تايم سبورت.

وصلنا إلي ختام شرح تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز.