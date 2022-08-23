خطوات تحميل لعبة Efootball 2022 الإصدار الأخير على جميع الأجهزة في 3 دقائق فقط‎

تعتبر الألعاب الخاصة بمجال كرة القدم من أكثر الألعاب التي يتم تحميلها بواسطة الصغار والشباب، وأكثرهم الذكور، وبالأخص لعبة Efootball تعتبر اللعبة الأقدم ما بين ألعاب كرة القدم، ويرجع إصدارها لعام 1998، منذ أن تم إصدارها كانت مخصصة لأجهزة الكمبيوتر، ولكن مع التطور التكنولوجي المواكب للعصر، تم اختراع الأجهزة النقالة والاستمرار في تطويرها حتى أصبحت تشبه استخدام أجهزة الكمبيوتر، ومن خلالها استطعت أن تقوم بلعب المزيد من الألعاب وتحميل الكثير من التطبيقات، لذا سنذكر طريقة تحميل لعبة Efootball

كيف نقوم بتحميل لعبة Efootball

أكثر ما يميز تلك اللعبة أنها متاحة لكل أنواع الهواتف، حيث يمكن لكل مستخدمي الهواتف من نوع أبل أن يقوموا بتحميل تلك اللعبة من خلال تطبيق آب ستور، وأيضا يستطيع كل مستخدمي هواتف اندرويد أن يقوموا بتحميل اللعبة من خلال المتجر:

بالنسبة لمستخدمي الأيفون، عليك أن تقوم بتسجيل الدخول إلى آب ستور، وذلك عن طريق ربط حسابك الشخصي بالتطبيق.

وبعد أن يستطيع التطبيق التعرف على الحساب الشخصي وأن يقبله.

عليك أن تبدأ البحث بعنوان التطبيق أو اللعبة.

ثم تقوم بتحميلها، وتنتظر لعدة دقائق، وبعد اكتمال التحميل، يمكنك البدء في استخدام اللعبة.

تشبه طريقة التحميل من خلال هاتف أندرويد، مثل طريقة التحميل من خلال هاتف أيفون، ولكن مع اختلاف التطبيق الخاص بالألعاب والبرامج.

كيفية استخدام لعبة Efootball

بعد أن استطعت أن تقوم بتحميل اللعبة، تبدأ في وضع الخطة الخاصة بالمباراة التي ستلعبها، بعد ذلك تختار الفريق المفضل لديك، أو اختيار المنتخب الذي تنتمي له، تستطيع أن تختار اللاعب الذي تفضله وشراؤه من النادي الي يلعب به، ولديك ميزة اختيار التيشيرت الذي ستلعب به في المباراة.