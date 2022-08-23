موبايل Oppo A92 بالمواصفات والمميزات والعيوب والأسعار

موبايل Oppo A92 بالمواصفات والمميزات والعيوب هو ما يبحث عنه العديد من الأشخاص المحبين لإنتاج شركة أوبو ،حيث أنها شركة متميزة في إنتاج الهواتف ،فقد أعلنت شركة Oppo عن هاتفها الحديث Oppo A92 بتصميم جديد ومميز بالإضافة إلي الاهتمام بالسعة التخزينية ووجود بطارية ضخمة الحجم تعمل لفترة طويلة ويحتوي الهاتف علي كاميرا أمامية وكاميرا خلفية رباعية تدعم الذكاء الاصطناعي، ويعتبر موبايل Oppo A92 هو نسخة مطورة من Oppo A9 مع وجود بعض التقنيات الحديثة.

موبايل Oppo A92 بالمواصفات

وزن الهاتف 192 جرام.

أبعاد الهاتف 162*75.5*8.9 ملم .

أوبو A 92 يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim .

الهاتف يدعم شبكات اتصال الجيل الثاني 2G والثالث 3G والرابع 4G .

الهاتف مصنوع من خامة البلاستيك اللامع.

نوع الشاشة IPS LCD علي شكل ثقب ويطلق عليها اسم Neo Display ومساحتها 6.5 انش بجودة FHD + وبدقة 1080*2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 405 بكسل لكل انش.

تتميز الشاشة بدعمها لوضع Eye Care حيث أنها تحافظ علي العين عند استخدام الهاتف لفترات طويلة.

الشاشة بها وضع Dark Mode لتحويل الهاتف للون الأسود.

تحتل الشاشة نسبة 90.5% من الواجهة الأمامية ،كما أنها تدعم أبعاد العرض الجديدة بنسبة 20:9 .

الهاتف يدعم إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق وجود منفذ مخصص لكارت الميموري.

وجود ذاكرة صلبة سعتها 128 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 .

وجود ذاكرة عشوائية سعتها 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4X .

يتميز الهاتف بوجود معالج من شركة Qualcomm من نوع Snapdragon 665 بتكنولوجيا Nano بالإضافة إلي معالج رسومي من نوع Adreno 610 .

الهاتف يدعم خاصية Hyper Boost لتعزيز آداء الهاتف و زيادة كفاءته.

وجود كاميرا أمامية دقتها 16 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 .

الكاميرا الخلفية رباعية و تأخذ شكل بارز قليلاً عن ظهر الهاتف وتتكون من : الكاميرا الأولي وهي الكاميرا الأساسية ودقتها 48 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.7 ،ولكاميرا الثانية خاصة بالتصوير الواسع النطاق Ultra Wide ودقتها 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2 ،الكاميرا الثالثة خاصة بالعزل ودقتها 2 ميجا بكسل وفتحة العدسة F/2.4 ، أما الكاميرا الرابعة خاصة بالتصوير الأبيض و الأسود وال Mono ودقتها 2 ميجا بكسل وفتحة العدسة F/2.4 .

يتميز الهاتف بتصوير الفيديوهات بجودة 4K بدقة 2160 بكسل ومعدل التقاط 30 إطار في الثانية .

يدعم الهاتف التصوير بجودة FHD ودقة 1080 بكسل ومعدل التقاط 30 و 120 إطار في الثانية ، والتصوير بجودة HD بدقة 720 بكسل ومعدل التقاط 30 إطار في الثانية.

الكاميرا تدعم تصوير Ultra night mode 2.0 لكي نحصل علي صورة أفضل في الإضاءة الخافتة.

الفلاش من نوع ليد فلاش.

يتميز الهاتف بوجود مستشعر البصمة ويكون مدمج بزر الباور وهذا من وسائل الحماية والأمان .

يدعم خاصية Face un lock لسهولة فتح الهاتف عن طريق الوجه.

وجود سماعات خارجية تدعم صوت الاستيريو وخاصية Dirac 2.0 .

وجود بلوتوث بإصدار 5.0 كما يدعم خاصية A2DP و LE .

يدعم GPS لتحديد الموقع الجغرافي.

يدعم الهاتف hot spot وWi-Fi DIRECT و dual-band .

وجود منفذ لسماعات الأذن 3.5 ملم.

وجود منفذ USB من نوع Type C ،ويدعم خاصية OTG .

البطارية من نوع ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة وسعتها 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

يتوفر الهاتف باللون الأبيض والأسود والبنفسجي.

مميزات موبايل أوبو A92

يتميز الهاتف أوبو A92 بالعديد من المميزات ومنها:

هاتف Oppo A92 يدعم تصوير فيديوهات بجودة 4K .

السماعات الخارجية تعمل بتقنية Stereo .

شبكات الاتصال ذات جودة عالية.

يتميز بإمكانية تشغيل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت.

يعمل مستشعر البصمة المدمج بزر الباور بشكل سريع.

البطارية ضخمة وتعمل لفترة طويلة خلال اليوم.

شاشة الهاتف علي شكل ثقب بجودة FHD+ .

عيوب موبايل Oppo A92

الهاتف يفتقد لمبه الإشعارات.

لا يوجد به ميكروفون إضافي لعزل الضجيج.

التصميم للهاتف من البلاستيك وليس الزجاج.

شاحن الهاتف بطئ نسبياً إذا تم مقارنته بالبطارية الضخمة.

توجد هواتف أخري بآداء أقوي مثل أيفون 14 برو ماكس .

أسعار الهاتف في الأسواق

يتراوح سعر الهاتف بين 4200 إلي 4500 جنية مصري ، وفي الدول الأجنبية يبدأ سعره من 278 دولار، أما في المملكة العربية السعودية يكون سعر الهاتف حوالي 900 ريال سعودي.