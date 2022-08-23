خطوات شحن شدات ببجي 2022 اكسب 9000 شدة بطريقة مضمونة 100% بدون كذب

استطاعت لعبة بابجي أن تستحوذ على إعجاب الكثير من المستخدمين وحققت الكثير من الأرقام الخاصة بالتحميل وأيضا التقييمات الإيجابية الكثيرة، حيث تأتي تلك اللعبة في صورة معركة تتمثل في 100 لاعب وهذا النوع الأشهر من غرف بابجي ويسمى بالكلاسيك، حيث يتم تقسيم الـ 100 شخص إلى فرق، يحاول كل فريق أن يقوم بالتخلص من الفريق الأخر الذي يواجههم أثناء اللعب، ولكن ما يعيق اللاعبين هو قلة وجود UC وهي العملة التي تمكنهم من شراء كل ما يلزمهم.

كيف نقوم بشراء شدات بابچي

تستطيع أن تقوم بشراء شدات بابجي من خلال ثلاث طرق، يمكنك إجراء عملية الشراء من خلال الموقع الرسمي الخاص باللعبة، أو من خلال التطبيق، أو من خلال تصفح أحد المواقع التي توفر لكم خاصية شراء الشدات بشكل مجاني،

إذا أردت أن تقوم بشراء الشدات من خلال التطبيق، عليك في البداية أن تعرف ما هي المهمات المطلوبة منك حتى تستطيع أن تفوز بعدد من الشدات، حيث أحيانا قد يتطلب منك أن تفوز بالمباراة أكثر من مرة بشكل متتالي.

ومن خلال المواقع الأخرى، يتم طلب منك تسجيل الدخول، ثم يتم طرح لك بعض المهام الخاصة بالموقع، وبت إلزامك بإنهاء تلك المهام، حتى يتم إعطاء لك شدات، وذلك بعد إنهاء المهام

مميزات لعبة بابجي

تم إصدار لعبة بابجي منذ أكثر من أربع سنوات، ومنذ أن تم إطلاق تلك اللعبة استطاعت أن تجذب المستخدمين لتحميلها، وذلك بسبب كثرة المميزات التي توجد بها، حيث تتكون من جنسين، وهو البطل الذكر والبطل الأنثى، ويوجد الكثير من الشخصيات التي لها مسميات، عند البدء في تحميل اللعبة تستطيع أن تختار الشخصية التي تريدها، ثم تكوين الحساب الشخصي الخاص بك، والبدء في استخدام اللعبة.