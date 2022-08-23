نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max أعرف توقعات أسعار ومواعيد نزول الإصدار الجديد من apple في المقال التالي
لكل الأشخاص المتعطشين إلى معرفة هاتف أيفون وأبرز المواصفات الخاصة به التي سوف يتم الإعلان عنها في اقرب الوقت وخاصة في مصر والسعودية وباقي الدول والعربية سوف نقدم لكم مجموعة من أبرز التفاصيل الخاصة بهذا الهاتف ومعين الإعلان عن الهاتف بالإضافة إلى ذلك انتظر الكثير من المستخدمين أن يتم الإعلان عنه في أقرب وقت ممكن وخاصة السعر الذي سوف يكون به هذا الهاتف ولذلك سوف نوضح لكم خلال المقال أبرز هذه التفاصيل لكل المستخدمين.
مواصفات أيفون 14 برو ماكس
يعتبر هذا الهاتف والتحديث الذي به يكون استكمال لمجموعة كبيرة من التحديثات انتظرها العديد من المستخدمين طوال الفترة الماضية، وفي هذا الهاتف سوف تجد افضل مميزات يمكن أن تجدها في إصدار iOS 16 الجديدة، كما أنه بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الهاتف يوفر العديد من الطرازات المختلفة منهم أربعة طرازات، حيث أن شاشة الهاتف تكون حوالي 6.7 بوصة (الذي يحل محل mini).
سعر هاتف iphone 14 pro max
وبالنسبة إلى السعر فإنه بحث العديد من المواطنين أنه طوال الفترة الماضية حتى يتمكنوا من الوصول إلى الأسعار الحقيقية ولكن كل الأسعار الحقيقية سوف يتم إعلانها في المؤتمر وذلك في شهر أكتوبر حيث أنه من المتوقع أن يكون الهاتف بسعر يصل إلى حوالي 1200 دولار وهذا يعادل حوالي 22 ألف جنيه و600 جنيه مصري، كما أنه في المؤتمر الرسمي سوف يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل الخاصة بهذا الهاتف المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة، لذلك على كل المستخدمين الذين ينتظرون هذا الهاتف أن ينتظروا حتى موعد الإعلان عنه خلال الفترة القادمة وذلك في مطلع شهر أكتوبر وهذا هو الوقت الأخير للإعلان عن الهاتف.
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