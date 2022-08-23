مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي s23 هاتف جبار كاميرا عملاقة وبطارية لا مثيل لها

تقدم لنا شركة سامسونج الكثير من الأجهزة الإلكترونية التي تمتاز بجودة عالية والعديد من الإمكانيات التي يصعب تواجدها في مختلف الشركات، لذلك سنقدم إصدار جديد من هواتف سامسونج والذي يتبع فئة s لذا فإننا سنقوم بعرض جميع المعلومات والمواصفات التي توجد بداخل الهاتف والتي قد لا يعلمها البعض، لذا عليكم بمتابعة ما سنذكره خلال السطور القادمة.

معلومات عن هاتف سامسونج جالاكسي s23

بعد قراءة تلك المعلومات التي سنذكرها في تلك الفقرة تستطيع أن تكون لمحة بسيطة عن الهاتف قبل أن تقوم بشرائه:

معدل تحديث الشاشة هو 120 هيرتز أما البيكسلات فإنه يحتوي في كل إنش على 515 بكسل.

يحتوي الهاتف على 3 أنواع من الذاكرة الداخلية وهي 128 و 256 و512 جيجابايت.

لا يحتوي الهاتف على ذاكرة خارجية لكن يمتلك رام بنوعين هم 12 و 16 جيجابايت وبالتأكيد سعر الهاتف يختلف تبعا لذاكرة الداخلية والعديد من الأشياء.

حجم الشاشة هو 6.8 بوصة أما نوع الشاشة فهو من Dynamic AMoled 2X.

حجم الشاشة هو 6.8 بوصة أما نوع الشاشة فهو من Dynamic AMoled 2X. حيث أنه تكون أنواع الحماية للهاتف هي مستشعر البصة والوجه والنمط والرقم السري.

الهاتف مزود بقلم حتى يسهل استخدامه.

سعر الهاتف في مختلف البلاد

كما أنه بالتاكيد السعر ليس موحد في جميع البلاد لأنه يختلف حسب العملة المستخدمة في تلك البلد لذلك سوف نذكر لكم السعر في بعض البلاد: