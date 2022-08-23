موعد إطلاق هاتف iPhone 14 pro max السعر والمواصفات المتوقعة للهاتف

موعد إطلاق هاتف iPhone 14 pro max، المزيد من الإصدارات الحديثة للهواتف وبالأخص الفئة التي من نوع أيفون، حيث تعتبر شركة أبل من أهم الشركات التي توجد في الأسواق، لذا يكون الجميع مترصد لمعرفة كافة الأخبار الخاصة بالإصدار الحديث من تليفون أيفون، وجاء الإصدار الجديد لتلك الفئة سيكون iPhone 14 pro max، لذا اتجه الجميع للتساؤل حول متى سيتم الإصدار وأيضا ما هي العيوب الخاصة بتلك الفئة.

موعد إطلاق هاتف iPhone 14 pro max

بعد أن تم الإعلان حول طرح هواتف iPhone 14 بكافة أنواعها، أصبح الكثير يريد أن يعرف متى سيتم نزولها في الأسواق وذلك للتسابق حول شراء الهاتف، لذا استطعنا أن نعرف متى سيكون موعد ظهور الهاتف في الأسواق وما هي الدول الأولى التي ستقوم بتنزيل الهواتف في الأسواق، وجاء الموعد لكل فئة من الهاتف كالتالي:

لكل فئة من الإصدار الحديث سيكون لها موعد نشر في السوق مختلف، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن iPhone 14 في شهر سبتمبر القادم. كما سيكون طرح الساعة الجديدة من شركة أبل في نفس التوقيت. وبالنسبة لهاتف iPhone 14 pro max سيكون طرحه في الأسواق في شهر فبراير للعام القادم وهو عام 2023. كما سيكون الطرح الأول للهاتف في المملكة السعودية، وبعدها مباشرة في الإمارات، ثم ستأتي باقي الدول.

عيوب هاتف iPhone 14 pro max

لكل هاتف يوجد له عيوب ومميزات، قد تكون العيوب قادر على التأقلم أو العكس، لذا سنذكر العيوب لك، وبإمكانك تحديد نسبة تاقلمك: