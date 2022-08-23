سامسونج جلاكسي S23 ألترا بالمواصفات والصور والأسعار

سامسونج جلاكسي S23 ألترا بالمواصفات هو الهاتف الذي يبحث عنه العديد من الأشخاص المهتمين بإنتاج شركة سامسونج حيث أنها شركة متميزه في إنتاج الهواتف بجودة وشكل مميزين وقد صممت الشركة موبايل Samsung Galaxy S23 Ultra وهو أقوي منافس لهواتف الأيفون فهو يتميز بالشكل الجذاب ووجود كاميرا أمامية عالية الدقة وكاميرا خلفية رباعية ،مصنوع من الزجاج في الأمام وإطار ألمنيوم من الخلف ،كما يوجد به مساحة تخزينية كبيرة وبطارية ذات جودة عالية تعمل لفترات طويلة، وسوف يتم عرض الهاتف في الأسواق قريباً.

سامسونج جلاكسي S23 ألترا بالمواصفات

يوجد العديد من المواصفات التي تميز سامسونج جلاكسي S 23 ألترا عن غيره من الهواتف وهي كالآتي:

يتميز الهاتف بوزن خفيف وهو 228 جرام.

أبعاد الهاتف 163.3 *77.9 *8.9 مم.

يحتوي الهاتف علي ميكروفون ثانوي للتخلص من الضوضاء أثناء إجراء المكالمات الهاتفية.

يدعم سامسونج جلاكسي S 23 ألترا تصوير فيديوهات بجودة 8k بمعدل التقاط 60 إطار في الثانية .

يتميز الهاتف بدعمه لشبكات اتصال الجيل الثاني 2G ،والجيل الثالث 3G،والجيل الرابع 4G،والجيل الخامس 5G.

شاشة الهاتف من نوع Dynamic AMOLED 2X وحجمها 6.8 بوصة ودقتها 1440*3080 بكسل بجودة QHD + و كثافة بكسلات 500 بكسل لكل بوصة.

معدل التحديث 120 هرتز وأقصي سطوع للشاشة يصل إلي 1750 شمعة بالإضافة لدعمها خاصية HDR10 + .

نوع الشريحة Nano Sim .

يحتوي الهاتف علي كاميرا أمامية دقتها 40 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2 .

به كاميرا خلفية رباعية وتتكون من الكاميرا الأولي وهي الكاميرا الأساسية وبها مثبت بصري و Laser Auto Focus ودقتها 108 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.8 ،والكاميرا الثانية وهي Telephoto لعمل تقريب بصري ( زوم) 10X حقيقي وتحتوي علي مثبت بصري أيضاً ودقتها 10 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/4.9 ، أما الكاميرا الثالثة فهي كاميرا Telephoto لعمل تقريب بصري ( زوم) 3X حقيقي بدقة 10 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 ،والكاميرا الرابعة وهي Ultra Wide وتأتي بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2 .

بطارية من نوع ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة ذات سعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات ،والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 وات.

الشحن يتم من خلال USB Type C .

نظام تشغيل Android 12 ،واجهة الاستخدام One UI 5.1 .

الهاتف متاح بالعديد من الألوان وأبرزها الأبيض والأسود والأخضر .

مميزات سامسونج جلاكسي S23 ألترا

يتميز موبايل سامسونج جلاكسي S23 ألترا بالعديد من السمات عن غيره من الهواتف وهي كالآتي:

الهاتف ذات شكل متميز جذاب وأنيق.

الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP 68.

يحتوي الهاتف علي بطارية قوية تعمل لفترة طويلة مع قوة شحن سريعة.

يحتوي الهاتف علي معالج قوي من نوع Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 2 .

يحتوي الهاتف علي طبقة حماية من زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس بلس.

عيوب سامسونج جلاكسي S23 ألترا

الهاتف سامسونج جلاكسي S23 ألترا لا يدعم زيادة مساحة التخزين عن طريق كارت ميموري لأن الذاكرة الداخلية ذات حجم كبير .

لا يأتي مع الهاتف منفذ لسماعات الأذن.

أسعار Samsung Galaxy S 23 Ultra في مصر والسعودية والإمارات والكويت والولايات المتحدة الأمريكية

نسخة 12 جيجا رام ،256 جيجا بايت : بسعر 30 ألف جنية مصري.

نسخة 12جيجا رام ،256 جيجا بايت: بسعر 5299 ريال سعودي.

نسخة 12جيجا رام ،512 جيجا بايت: بسعر 5699 ريال سعودي.

نسخة 8 جيجا رام ،128جيجا بايت: بسعر 396 دينار كويتي.

نسخة 12جيجا رام ،256 جيجا بايت: بسعر430 دينار كويتي .

نسخة 12جيجا رام ،512 جيجا بايت: بسعر 464 دينار كويتي.

نسخة 8 جيجا رام ،128جيجا بايت: بسعر 4699 دينار إماراتي .

نسخة 12جيجا رام ،256 جيجا بايت: بسعر 5099 دينار إماراتي.

نسخة 12جيجا رام ،512 جيجا بايت:بسعر5499 دينار إماراتي .

نسخة 8 جيجا رام ،256جيجا بايت: بسعر 1300 دولار أمريكي.

نسخة 12جيجا رام ،225 جيجا بايت:بسعر 1400 دولار أمريكي.

نسخة 12 جيجا رام ، 1 تيرا بايت : بسعر 1800 دولار أمريكي.

كما يجب التنويه إلي أن الأسعار المشار إليه أعلاه هي أسعار لبعض المعارض الموجودة في الدول الأربعة.