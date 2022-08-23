تقرير مفصل عن هاتف سامسونج m22 الجديد لايفوتك هاتف من طراز خاص

تبهرنا دائماً شركة سامسونج بتقديم كل جديد، في عالم الهواتف المحمولة، حيث يسعى القائمون على العمل بها، لتقديم هواتف بإمكانيات عالية واسعار مناسبة، فمن المعروف أن شركة سامسونج تأتي في المرتبة الثانية بعد شركة آبل، من حيث دقة الأداء وروعة التصميم، وقد أعلنت الشركة خلال الفترة الماضية، عن الهاتف الجديد الذي قامت بإصداره، وهو هاتف سامسونج جلاكسي m22، حيث جاء الهاتف بمواصفات فائقة تجمع بين دقة التصميم وروعة الأداء، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم تقرير مفصل عن الهاتف فتابعونا.

مواصفات هاتف سامسونج m22

الهاتف يحتوي على معالج ثماني النواة.

تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 64 وتصل إلى 128 جيجا بايت.

الهاتف له كاميرتين أحدهما أمامية بدقة 13 ميجا بكسل، والأخرى خلفية بدقة 48.

يصل حجم الشاشة إلى 6 بوصة، مصنوعة من زجاج الكورنج غوريلا، المضادة للكسر والصدمات.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 13.

يدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع للهواتف النقالة.

يوجد به مكان لشريحتي اتصال من النوع نانو.

ابعاد الهاتف، 159.9x74x8.4 مللي متر.

يبلغ وزن الهاتف 186 جرام.

الهاتف مصنوع من البلاستيك المقوى، ضد الصدمات، ولكن لم يذكر إذا ماكان مضاد للماء أم لأ.

نوع الشاشة سوبر أموليد، بدقة 1600X720.

يوجد به مدخل لكارت ذاكرة إضافي.

يحتوي على بصمة الإصبع وبصمة الوجه.

يوجد به بوصلة وخرائط، فضلاً عن خاصية التسارع.

يدعم خاصية الشحن السريع.

يوجد به خاصية بلوتوث وواي فاي.

يدعم فاتحة كابل يو اس بي، والإن إف سي.

يوجد بالهاتف راديو أف إم.

الهاتف يدعم مكبر صوت وبه سماعة واحدة، بالإضافة إلى سماعة رأس.

البطارية من النوع الليثيوم أيون الغير قابلة للإزالة.

يدعم الكشاف ويوجد به فلاش للتصوير.

يتوفر هاتف سامسونج m22 بثلاثة ألوان الأبيض والأسود والأزرق.

سعر الهاتف في دول عدة

تم طرح هاتف سامسونج جلاكسي m22 في الأسواق بشكل رسمي، وجمع بين دقة الأداء وروعة التصميم والسعر المناسب وتم تحديد سعره في عدة من الدول كالآتي:-