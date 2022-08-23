طريقة حديثة لشحن شدات ببجي 2022 عن طريق الايدي ID

طريقة حديثة لشحن شدات ببجي التي تعتبر واحدة من أفضل الطرق لشحن ببجي موبايل pubg uc، والتي استطاعت جذب الكثير من اللاعبين للقيام بها، وهي الطريقة التي تتيح للاعبين شراء ما يريدون عن طريق الشدات، ويأتي ذلك بأسعار تنافسية تلائم جميع اللاعبين، كما توفر لهم هذه الطريقة الحصول على الهدايا المجانية بشكل سهل للغاية.

طريقة حديثة لشحن شدات ببجي 2022

أعلن الموقع الرسمي الخاص بلعبة ببجي موبايل عن وجود أكثر من طريقة تتيح للاعب شحن شدات ببجي بدون رصيد ، حيث:

تعتمد الطريقة على الشحن بواسطة تجميع النقاط، وكلما زادت عدد النقاط كلما تم شحن عدد أكبر من شدات ببجي مجاناً.

هذا الأمر يعني أن اللاعب إذا حصل على 2000 نقطة يتمكن من استبدالهم بـ 100 شدة ببجي مجانية.

تتطلب هذه الطريقة إتمام أكبر عدد من المهام، ويأتي مثال على ذلك تحدي الكؤوس في اللعبة والدخول المستمر في المنافسات.

توجد طريقة أخرى يمكن اتباعها لتجميع النقاط، وهي تتطلب تحميل تطبيق Google opinion rewards، وفيه يتم تجميع النقاط عبر الرد على استطلاعات الرأي.

شحن شدات ببجي PUBG UC عن طريق الايدي ID

يمكنك شحن شدات ببجي بطريقة حديثة والحصول على آلاف الشدات من الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بشحن شدات ببجي عبر الإنترنت وهو Midasbuy.

اختيار دولة اللاعب من القائمة الفرعية الموجودة أعلى يسار الصفحة الرئيسية.

اختيار لعبة ببجي موبايل، ثم النقر على أيقونة شراء UC.

يظهر للاعب الكثير من باقات شحن شدات ببجي التي تتوفر بأقل الأسعار، وعلى اللاعب اختيار ما يناسبه من هذه العروض.

بعد إتمام أمر الشراء يتم النقر على زر الدفع.

ثم يتم اختيار وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة على الموقع.

الخطوة الأخيرة تتطلب إدخال البيانات المطلوبة حتى يتم إرسال شدات ببجي إلى حساب اللاعب.

موقع شحن شدات ببجي الرسمي Midasbuy

يفضل الكثير من لاعبي ببجي استخدام موقع Midasbuy الذي يعد أحدث طريقة شحن شدات ببجي، حيث يمتاز هذا الموقع بما يلي: