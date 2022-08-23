نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر NOW.. تركيب تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD الجديد على جميع الأقمار هنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة هنا تركيب تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك HD الجديد على جميع الأقمار 2022، ضمن أهم الكلمات البحثية على محركات البحث في العديد من الدول العربية وذلك يرجع لقضية تغيير تردد القناة على نايل سات وبذلك يحرص المتابعين على إعادة التقاط إشارة فضائية ناشيونال جيوغرافيك للتمتع بتنزيلها وتحميلها ومشاهدة ما تقدمهُ من أفلام متنوعة في مجال الوثائقيات في عالم الحيوان والبرية كجزء من برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك اتش دي>

جدير بالملاحظة ان القناة الفضائية تظهر بإسم Ad nat geo فعندما تقوم بإدخال الترددات التي يجب ضبطها بشكل صحيح وكتابة رموزه أيضاً في جهاز الرسيفر بعد توجيه الطبق على مدار النايل سات دون الحاجة إلى فني ساتلايت لكي تستدعيه فهنا شرح ذلك مفصلاً في الفقرات المنشورة هنا.

أصبحت ناشيونال جيوغرافيك تحتل صدارة قوائم قنوات من نوع الوثائقيات على نايل، وهي شبيه الى حد ما بقناة discover الأمريكية، بدأت القناة بتقديم محتوياتها وبرامجها المميزة فيما يتعلق بالحيوانات والعلوم والفضاء على مدار السنوات الماضية بعد أن تأسست في 2009 نتيجة شراكة بين شركة ابو ظبي للأعلام وشبكة ناشيونال جيوغرافيك مما سمح بظهور هذه القناة المفتوحة والمجانية.

تحديث ناشيونال جيوغرافيك Abu dhabi الفضائية

معدلات المشاهدة التي تسجلها ناشيونال جيوغرافيك توحى إنها تعتني بالبرامج الوثائقية عالية الجودة، كما ان تتشبث بسياسة تعديل ترددها بين فترة وأخرى وما ذلك إلا سعيا لتطورها وتحسين جودة البث من ناحية الصورة والصوت بما يعكس تطلعات المشاهدين بالحصول على أفضل بث تلفزيوني على الأقمار المباشرة وبدون تشويش.، ومتابعةً للتحديثّ تلفتّ الشبكة عناية متابعيها انهّ من الممكنّ الحصول على آخر تردد للقناة الذي يعمل بجودة عالية وفق صيغة اتش دي الى جانب البث القياسي العادي sd الجديدة.

ناشيونال جيوغرافيك في أبو ظبي

وفقا لآخر التحديثات يمكن استقبال ناشيونال جيوغرافيك اتش دي على النايل سات بأحدث ترددّ موظف، حيث أن هذا التردد المذكور يسمح التقاط بث القناة بدقة فائقة عبر إشراك تقنية HD التي تدعمها أجهزة الاستقبال الحديثة. قناة ناشيونال جيوغرافيك national geographic abu dhabi وهي القناة المهتمة في الجانب الوثائقي والمركزة على فك طلاسم الغاز العصور القديمة وكشف اسرار كوكب الأرض والفضاء والظواهر الطبيعية

كما تأخذ هذه القناة المميزة المشاهد في رحلة لاكتشاف عالم البرية حيث الحيوانات وبالتالي رصد طرق معيشتها وتفاعلاتها في محيطها.

حيث ككل تهتم هذه القناة بإنتاجات ضخمة تقدمها في مجال العلم وعالم الحيوان والتكنلوجيا والحضارات كما تسعى تأتي القناة في إطار قناة مجانية تم المساهمة في تدشينها بشكل مشترك بين شركة ابو ظبي للإعلام وشبكة ناشيونال جيوغرافيك في عام 2009 ويستقبلها الملايين في الوطن العربية بشكل بنظام التشفير المفتوحة ويشغل بثها على مدار 24 ساعة، يمكن البحث عن ترددات ناشيونال جيوغرافيك على الياه سات وعرب سات ونايل سات.

ما يميز ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

تندرج القناة في تصنيفات القنوات الوثائقية لمتابعة أضخم الانتاجات الوثائقية التي تحكي ما وراء الطبيعة والالغاز الكونية واكتشافات اهرامات مصر القديمة ستأخذك في رحلة مع المغامرين والباحثين والعلماء البارزين الذي يقدمون لنا الأشياء كما لم نرها من قبل.

تساهم في إعداد وتقديم أفلاما لا حصر لها في مجالات عالم الحيوان والعلم والحضارات والجيوغرافي عبر قناة غير مشفرة مفتوحة وهي قناة مكرسة بإنتاج الوثائقيات المختلفة عالية الجودة وتبث على مدار 24 ساعة بدون توقف أو انقطاع، بمزايا الأفلام الوثائقية المتصلة في أفلام الحيوانات البرية والبحرية والعلوم والتاريخ والحضارة والمزيد، مما يسمح للمتابعين بتتبع المحتوى في المجال الذي يرغبون به ويحبونه، AD nat geo abu dhabi تقدمها لنا شركة ابو ظبي للإعلام من دولة الإمارات من خلال إطلاق النسخة العربية للشرق الأوسط ويتم توفيرها للجمهور بجودتين مختلفتين هما ( HD ناشيونال جيوغرافيك، SD ناشيونال جيوغرافيك) ونقوم في ما يلي نشر بياناتها.

National Geographic Abu dhbai

National Geographic أو AD NAT GEO هي قناة تختص بالعلم والاكتشافات وتساعدنا على معرفة كوكبنا بشكل أفضل فيما يخص الفضاء والظواهر الكونية وآخر ما يتوصل اليه العلم الحديث مما مكنها في الصدارة ونيل إعجاب المشاهد خاصة مع ما تمتلكه من مكتبة ضخمة هي عبارة عن أفلام وثائقية هي نفسها الأصلية التي تنتجها منظمة شبكة ناشيونال جيوغرافيك الرئيسية.

قناة ناشيونال جيوغرافيك hd مباشر

بعد إدخال التعديلات الجديدة أصبح بالإمكان تركيب تردد قناة ناشيونال 2022 جيوغرافيك على النايل سات وكذلك بدر سات حيث يمكنك إختيار التردد المناسب على أي قمر المتوافق مع نوعية جهاز الاستقبال، وذلك من أجل تلقي بث تشغيل القناة بـ (hd) أو (sd) من ناحية البث المرئي للقناة في ما يخص مستويات جودتها.

قناة عالم الحيوان

يمكنك اكتشافات عالم الحيوان عن قرب حيث تعرضه لك ناشيونال جيوغرافيك من خلال شاشتها لتوثيق الحياة البرية وعالم الطبيعة في تلك المناطق المليئة بالحيوانات آكلة اللحوم، سوف ترصد القناة الجميع أنواع الحيوانات وطرق معيشتها وتكاثرها من الفيلة والأسود والحمر الوحشية وفرس النهر والمزيد ، في هذه النسخة المجانية من ناشيونال جيوغرافيك ستتمتع بأفلام عالم الطبيعة ومتابعة لحظات الحيوانات وسعيها في الحصول على لقمة العيش واصطيادها الفرائس بتكتيكها لكن في الناحية الأخرى وباعتبار الحيوانات آكلة اللحوم نهمة لإشباع جوعها ستدمج ايضا في مشاهدة كيف تكافح الحيوانات للبقاء على قيد الحياة .

ناشيونال جيوغرافيك جزء من شبكة قنوات أبو ظبي أنطلقت فعلياً في2009م، المختصة بأفلام التحقيق والمغامرات، وبالأحرى هي أحدى نسخ منظمة ناشونال جيوغرافيك غير الربحية، تتوفي القناة المذكورة بجودتين متفاوتتين ( national geographic sd، national geographic hd) ويتم إطلاق بثها على مدار 24 ساعة، وتسجل افلامها إعجابا واهتماما متزايداً، وهي على كل الأحوال قناة غير مشفرة ولكن مفتوحة.

الآن التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك 2022 HD

إسم القناة الفضائية التردد البثي اتجاه القطبية معامل الترميز، معامل تصحيح الخطأ القمر الصناعي ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي 11526 أفقي H 27500، 5/6 Eutelsat 7 West A ( مدار نايل سات) nat geo abu dhabi hd 11411 أفقي H 27500، 2/3 نايل سات

أفضل برامج ناشيونال جيوغرافيك national geographic

تضم ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2022 مجموعة من أهم وأشهر برامجها المفضلة لدى الكثيرين، وترتيبها كالتالي:

المملكة المتوحشة

الحرب العالمية الثانية: جحيم البحار

اكتشاف عالم المحيطات

البرية الجامعة، يرصد عالم البرية المذهل حيث نشاطات الحيوانات المختلفة وتأقلمها مع تغير المناخات حيث يصور هذا البرنامج حياة البرية في أروع تفاعلاتها.

الكلاب الشرسة

ثعابين في المدينة

أمن المطارات: البرازيل، برنامج تحقيقي يرصد التهديدات الأمنية في المطارات حول العالم ويوثق محاولات تهريب الممنوعات والمخدرات والأساليب التي يتبعها المهربون في ذلك فضلاً عن جهود العاملين في المطارات في إحباط عمليات التهريب واستخدام أحدث التكنلوجيا في كشفها وضبطها.

صائد التماسيح المتوحشة

ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي تردد بدر

التردد 11804 القطبية V ترميز 27500 القمر الصناعي عرب سات- بدر SD

الآن تركيب تردد ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

التأكد من ضبط الهوائي وتوجيه الطبق الى اتجاه القمر الصناعي المناسب.

من جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال نفسه، اضغط على زر القائمة او menue

ادخل الرقم السري والذي عادة يتكون من أربعة أصفار

انتقل الى خيار التركيب من لوحة الاعدادات

حدد خيار البحث اليدوي او قم بتعديل قائمة الترددات على القمر المطلوب وهو نايل سات

أدخل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 12130 H أفقي، واعمل حفظ ليتم البحث عن القناة حسب التردد المدخل.

بيانات التردد تشمل الآتي SR:27500، FEC 5/6

وهكذا وبجرد الضغط على الزر الأزرق بواسطة الريموت الخاص بجهاز الاستقبال، سيتم تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك national geo graphic بعد التقاطها بنجاح.

في ختام الموضوع بعنوان تركيب التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك قدمنا فيه جميع الترددات التي تبث القناة عليها، سواء على بدر او نايل كما نشر كيفية تنزيل القناة خطوة بخطوة، نشكركم لمتابعتنا.