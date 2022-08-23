نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي s23 بديل الايفون والسعر خيالي عملاق الكاميرات في المقال التالي
مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي s23 بعد التطور المدهش في أداء الكثير من الهواتف أصبحت جميع الشركات في منافسة شرسة حتى تقدم أفضل هاتف يحتوي على مزايا لا تجدها في باقي الهواتف، لذلك فإن شركة سامسونج انتصرت في تلك المهمة وقامت بإصدار هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 الذي نال شهرة واسعة في وقت قليل للغاية ومن وقت إصداره وأصبح الجميع يرتاد على شرائه، لذلك هناك العديد من المعلومات التي نمتلكها نود أن نذكرها خلال الفقرات الآتية وأيضا سنقوم بذكر سعر الهاتف.
سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي s23 اقوي هاتف وكاميرا تخطف القلوب شبح السامسونج
علبة هاتف سامسونج جلاكسي اس 23
يأتي مع علبة الهاتف الكثير من الأشياء الهامة وهي وصلة USB والتي تكون Type C كما أنه ياتي مع الهاتف كتيب حتى يرشد إلى الاستخدام الصحيح، كما يوجد للهاتف ضمان تستطيع أن ترسله إلى الشركة في حال وجود مشكلة تخص الهاتف وبالتالي فإن الضمان سيساعدك على تصليحه دون دفع المال، لكن بالتأكيد من الصعب أن تجد أي خطأ في الهاتف لأنه تم تصميمه وتصنيعه بأفضل الخامات، حيث تمتلك بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير وبجانب ذلك فإنه يدعم خاصية الشحن السريع والكثير من المستشعرات، لكن أهمها هو مستشعر الجيروسكوب.
ما هو سعر هاتف سامسونج جالاكسي اس 23
يعد سعر الهاتف مناسب لما يمتلكه من إمكانيات كثيرة تجعلك قادر على دفع المال دون أن تتحدث عن الثمن، لذلك سنقوم بذكر سعر الهاتف في بعض الدول المختلفة:
- السعر العالمي للهاتف هو 850 دولار أمريكي.
- سعر الموبايل في مصر هو 17.490 جنيه.
- وصل سعر الهاتف في السعودية إلى 3.360 ريال سعودي.
- في العراق يصل السعر إلى 1.250.000 دينار عراقي.
- كما أنه في الإمارات فإن السعر يصل إلى 3.349 درهم إماراتي.
- حيي أنه وصل إلى 575 دينار هو سعر الهاتف في الأردن.
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