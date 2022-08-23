مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي s23 بديل الايفون والسعر خيالي عملاق الكاميرات

مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي s23 بعد التطور المدهش في أداء الكثير من الهواتف أصبحت جميع الشركات في منافسة شرسة حتى تقدم أفضل هاتف يحتوي على مزايا لا تجدها في باقي الهواتف، لذلك فإن شركة سامسونج انتصرت في تلك المهمة وقامت بإصدار هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 الذي نال شهرة واسعة في وقت قليل للغاية ومن وقت إصداره وأصبح الجميع يرتاد على شرائه، لذلك هناك العديد من المعلومات التي نمتلكها نود أن نذكرها خلال الفقرات الآتية وأيضا سنقوم بذكر سعر الهاتف.

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علبة هاتف سامسونج جلاكسي اس 23

يأتي مع علبة الهاتف الكثير من الأشياء الهامة وهي وصلة USB والتي تكون Type C كما أنه ياتي مع الهاتف كتيب حتى يرشد إلى الاستخدام الصحيح، كما يوجد للهاتف ضمان تستطيع أن ترسله إلى الشركة في حال وجود مشكلة تخص الهاتف وبالتالي فإن الضمان سيساعدك على تصليحه دون دفع المال، لكن بالتأكيد من الصعب أن تجد أي خطأ في الهاتف لأنه تم تصميمه وتصنيعه بأفضل الخامات، حيث تمتلك بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير وبجانب ذلك فإنه يدعم خاصية الشحن السريع والكثير من المستشعرات، لكن أهمها هو مستشعر الجيروسكوب.

ما هو سعر هاتف سامسونج جالاكسي اس 23

يعد سعر الهاتف مناسب لما يمتلكه من إمكانيات كثيرة تجعلك قادر على دفع المال دون أن تتحدث عن الثمن، لذلك سنقوم بذكر سعر الهاتف في بعض الدول المختلفة: