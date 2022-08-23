نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق الفخامة.. مفاجأة جديدة بشأن هواتف iPhone 14 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف منذ قليل مصدر موثوق عن معلومات هامة تتعلق بسلسلة هواتف iPhone 14 التي تعمل على إصدارها شركة آبل خلال هذه الفترة، فعلى الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد والأوضاع الغير مستقرة التي يعاني منها العالم بسبب الغزو الروسي الأوكراني، بالتزامن مع التضخم الهائل مما أثر بشكل كبير على صناعة التكنولوجيا الأمريكية وجميع دول العالم، حيث أنه تم وضع قيود على سلاسل التوريد مما أدى إلى أزمة زياد ة أسعار الرقائق.

هواتف أيفون 14

على الرغم من الظروف السابق ذكرها فقد نجحت شركة آبل في تخطي تلك العوائق، حيث حرصت الشركة على تأمين هاردوير كافي لسلسلة هواتفها الجديدة رقم 14، ومن المتوقع أن تغزو تلك السلسلة جميع دول العالم وتكتسح الأسواق، وخاصة بعد التسريبات التي تم تداولها عن الإمكانيات الجابراة لوحش آبل القادم، وبحسب التقارير التي تم تداولها سوف يتم إطلاق الجيل الجديد من تلك الهواتف في 7 سبتمبر القادم، على أن تبدأ المبيعات في 16 سبتمبر القادم 2022 بحسب موقع “”جي إس إم آرينا” التقني.

ومن الرمحجع أن تقوم شركة آبل بإطلاق الأجهزة التالية في سبتمبر القادم:

iPhone 14 Mini.

iPhone 14

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max.

iPad 10.2 (10th generation).

iPad Pro 12.9 (6th generation)

iPad Pro 11 (4th generation).

والجدير بالذكر أن شركة آبل عملاق تصنيع الهواتف الذكية في العالم تخطط أيضاً خلال هذه الفترة لحدث أضخم في شهر أكتوبر القادم 2022، حيث يعتقد المحللين أن الشركة سوف تطلق أجهزة لابتوب Mac و آيباد جديدة، حيث تسعى الشركة لطرح العديد من منتجاتها خلال الفترة القادمة وتحقيق نسبة مبيعات كبيرة وبالتالي أرباح مالية هائلة.

كما تخطط آبل أيضاً لتقديم إعلانات على تطبيق الخرائط الخاص بها، حيث أنه سوف يتم استبدال نتائج البحث المدفوعة بإعلانات لافتة، وسوف تتضمن علامة تبويب جديدة من متجر التطبيقات تحت مسمى “قد تعجبك أيضاً”، حيث تسعى الشركة لرفع حجم الإعلانات الخاصة بها خلال الفترة القادمة من 4 مليارات دولار سنوياً إلى عشر مليارات سنوياً، ونحن الآن في انتظار اصدار سلسلة هواتف iPhone 14 بالإمكانيات المتنوعة القوية التي تم تسريبها عن تلك السلسلة خلال الأيام القليلة الماضية.