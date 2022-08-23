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عمر شويل - جدة استرجاع رسائل الماسنجر المحذوفة من المرسل، يرسل الكثير منا رسائل عبر تطبيق Facebook Messenger وقد تحتوي الرسالة على أخطاء أو نرسل الرسالة إلى الشخص الخطأ ونريد حذف الرسالة على الفور ومؤخرًا أضافت منصة Facebook العملاقة هذه الميزة في تطبيق messenger الخاص بها ، حيث يمكنك حذفها الرسالة في غضون بضع دقائق .

ولكن ماذا لو كنت أنت الشخص الذي تم إرسال الرسالة إليه؟ أنت بالتأكيد تريد معرفة محتوى الرسالة المرسلة إليك. سيجعلك الفضول الكبير بحاجة إلى قراءة الرسائل المحذوفة في Messenger ، وهو موضوعنا اليوم. سنمنحك تطبيقًا وأداة رائعة ، بعد تثبيته ، يمكنك قراءة الرسائل المحذوفة بوضوح بمجرد حذفها من المرسل.

استرجاع رسائل الماسنجر المحذوفة من المرسل

في الواقع ، أنا شخصياً أفضل استخدام التطبيق بدلاً من الأداة ، لكن صديقي من الضروري أن نقدم لك كل ما تحتاجه ، لذلك سنتعلم معًا كيفية تنزيل التطبيق الذي سنستخدمه لقراءة الرسائل المحذوفة في إجراء المراسلة الأول سيوضح لك أيضًا كيفية استخدام هذه الأداة فقط من خلال متصفح Google Chrome أصدقائي ، اتبع الفقرات أدناه لمعرفة الطريقة الصحيحة لاسترداد رسائل المراسلة المحذوفة من المرسل عبر الهاتف الذكي

استرجاع الرسائل المحذوفة من الماسنجر 2022

هناك أداة بسييطة علي جوجل بلاي un seen team ، يمكنك قراءة الرسائل المحذوفة في برنامج messenger من جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، انقر علي للانتقال إلى صفحة التنزيل ، ثم انتقل إلى المربع الأخضر الذي يقول “استنساخ قم بتنزيل “وانقر فوق” تنزيل “ZIP لبدء عملية التنزيل على الفور، سنقوم بتمكين المتصفح من استخدام الأداة. بعد ذلك ، اسحب ملف الأداة الأصلي الذي تم فك ضغطه وأفلته في المتصفح حتى يتم تنشيطه ويبدأ في العمل.

قراءة الرسائل التي تم حذفها من قبل المرسل بدون برامج

عزيزي القارئ ، يجب أن تعلم أنه لكي تتمكن من قراءة الرسائل المحذوفة في برنامج messenger من خلال هذه الأداة ، يجب أن تكون صفحتك على Facebook أو web messenger مفتوحة أثناء إرسال الرسالة ، حتى تتمكن الأداة من عرض الرسائل المحذوفة لك بسهولة ، إذا تم إغلاق تصفح Messenger ، فلن تتمكن الأداة من قراءة رسائل Messenger المحذوفة التي تمت إزالتها من أي رسائل معروضة لك.