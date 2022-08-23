كم سعر هاتف أيفون 14 Pro max ومواصفاته المتوقعه في المملكة العربية السعودية

لا يتوقف محرك البحث “جوجل” عن البحث عن موعد نزول وإصدار هاتف أيفون 14 Pro max بشكل رسمي إلى سوق الهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية، فمن المعروض أن المواطنين في دول الخليج العربي بشكل خاص يستخدمون هواتف الأيفون بكثرة، وهناك أيضًا الكثير من الفئات التي تدمن استخدام الأيفون والتي لا تستطيع استخدام الهواتف الأخرى التي تعمل بنظام الأندرويد، وسنوضح لكم توقعات كل التفاصيل الخاصة بالهاتف من موعد إصدار ومواصفات وأسعار.

مواصفات هاتف أيفون 14 Pro max

يتميز الهاتف بأنه قابل للطي ويدعم جميع شبكات الاتصال الخاصة بالهواتف الذكية حتى الجيل الخامس 5G.

ذاكرة الهاتف الداخلية تتكون من ثماني رامات وحجها 6 جيجا بايت وبطارية الهاتف سعتها تبلغ 687 مللي أمبير خلال الساعة الواحدة.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل IOS 6 والذي هو أحدث أنظمة التشغيل التي تم تقديمها من قبّل شركة “أبل” الأميركية الشهيرة.

حجم ذاكرة الهاتف الداخلية كبير حيث أنه يوجد في الهاتف كل الأحجام ولكل حجم سعر مختلف حيث أن بها 128 جيجا بايت و256 جيجا بايت و512 جيجا بايت وأيضًا 1 تيرا بايت.

كاميرا الهاتف تعمل بدقة 13 ميجا بيكسل وتحتوي على فتحة عدستها 6 حتى 204 أمبير والهاتف مزود بخاصية الواي فاي والبلوتوث الأزرق.

دقة الهاتف هي 1284 في 2778 بيكسل وشاشة الهاتف تعمل بجودة QHD وهي شاشة أوليد ملونة كثافتها تبلغ 460 بيكسل لكل بوصة.

يتوفر من الهاتف أربعة ألوان منها الأسود والفضي والذهبي والنحاسي ولكل لون سعر ومواصفات مشتركة.

الهاتف يحتوي على خاصية الاستشعار بالبصمة ويدعم خاصية الشحن السريع حيث أن قوة البطارية تبلغ 20 واط.

الهاتف مضاد للأتربة والماء والغبار حيث أن شاشته مصنوعة من الزجاج السيراميكي.

سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس في السوق السعودية

من المتوقع ان سعر الهاتف في سوق المملكة العربية السعودية يبدأ من 3 آلاف و800 ريال سعودي ويزيد بزيادة الفئة وسعة التخزين الداخلية.

موعد نزول هاتف أيفون 14 برو ماكس

من خلال التسريبات التي خرجت من داخل شركة “أبل” الأميركية، تم توضيح أن الهاتف من المتوقع أن يصدر في منتصف شهر سبتمبر المقبل ولكن ليست معلومات أكيدة حتى الآن.