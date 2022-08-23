نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 14 برو المتوقع في السعودية والإمارات ومصر وموعد نزول iPhone 14 Pro Max في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة ايفون من الشركات الرائدة في إصدار الهواتف الذكية، لذلك ينتظر الكثير من الأشخاص معرفة سعر ايفون 14 برو المتوقع في السعودية وما زال حتى الآن لا يوجد أسعار ثابتة أو حقيقية، وجميع الأسعار التي تم سماعها مجرد توقعات، وقد توقع الخبراء في مجال الهواتف الحديثة أن الإمكانيات الموجودة في ايفون 14 تجعله يكون قريب في السعر من ايفون 13.

سعر ايفون 14 برو المتوقع في السعودية

قد حدد بعض الخبراء توقعات كثيرة لسعر ايفون 14 في السعودية ومن أقرب التوقعات التي تناسب الإمكانيات الموجودة به الآتي:

توقع البعض منهم أن يكون سعره في المملكة العربية السعودية 5100 ريال سعودي وهذا السعر خاص بالنسخة التي تحتوي على الذاكرة التخزينية 256 جيجا بايت، أما النسخة التي تكون سعة الذاكرة التخزينية لها 512 جيجا بايت يكون سعره 5700 ريال سعودي.

توقع البعض أن يكون سعره 4700 درهم في الإمارات العربية المتحدة وذلك للنسخة التي سعة الذاكرة التخزينية له 256 جيجا بايت، أما بالنسبة للنسخة التي تكون سعة الذاكرة التخزينية لها 512 جيجا بايت يكون 5100 درهم.

توقع البعض أن يكون سعره في جمهورية مصر العربية 24.000 جنيه مصري وذلك بالنسبة للنسخة التي سعة الذاكرة التخزينية لها 256 جيجا بايت، أما بالنسبة للنسخة التي سعة الذاكرة التخزينية لها 512 جيجابايت يكون سعره 28.000 جنيه مصري.

ميعاد نزول ايفون 14 برو ماكس في السعودية

حتى الآن لا يوجد أي أخبار مؤكدة من شركة أيفون عن ميعاد نزول الهاتف، لكن يتوقع بعض الخبراء بأنه من الممكن أن ينزل في شهر سبتمبر وذلك لأن معظم شركات الهواتف الذكية تقوم بتنزيل النسخ الجديدة في هذا الشهر، لكن قام بعض المتخصصين في هذا المجال بتسريب بعض المواصفات الخاصة بالهاتف، والشكل العام له.

في نهاية مقال سعر ايفون 14 برو المتوقع في السعودية على الرغم من أن الشركة لم تعلن عن سعره إلا أن يوجد بعض الأسعار المتوقعة له سواء في المملكة العربية السعودية أو في الإمارات العربية المتحدة أو في جمهورية مصر العربية.